En la previa al duelo de este viernes entre Deportes Antofagasta y Unión Española por los cuartos de final de Copa Chile, el técnico del elenco hispano, Gustavo Canales, expresó un peculiar concepto de cara al rendimiento del goleador del equipo, Rodrigo Piñeiro.

Como conocedor del puesto, fue enfático en torno a lo que le pide al charrúa en el funcionamiento del plantel. “Desde la confianza que se tiene por sus condiciones empieza a deambular y ocupar espacios que no son muy productivos a nivel sistema. Tratamos de ordenarlo, que sus condiciones tiene que ponerlas en función de un equipo. No hay ningún jugador que gane campeonatos por si solo”, explicó el exatacante nacionalizado chileno, que fue más allá en torno al rol del uruguayo, que suma 7 goles en el Campeonato Nacional 2022.

“Estamos tratando de poner esas individualidades en función del equipo, tratamos de ordenarlo. Es un chico accesible, facilita las cosas. Si no entiende, tendría que dedicarse a otro deporte en que se juegue singles, como el ajedrez o el tenis“, remarcó Gustavo Canales respecto al juego de Rodrigo Piñeiro.

La expectativa de Unión Española

En cuanto al desafío inmediato, el entrenador del elenco de Santa Laura enfatizó la necesidad de no agotar todo en el viaje al norte del país. “Es una llave en que no nos podemos aislar de un partido o de otro, tenemos que buscar los caminos para hacerle daño a Antofagasta. No ha sido un equipo estable en los nombres propios, pero lo conocemos”, remarcó.

“Es un contexto distinto al Campeonato Nacional, exige concentración y estará atada a los detalles. No podemos perder la cordura en los primeros 90 o 100 minutos, debemos estar los 200 minutos concentrados para ser mejores que el rival“, cerró de cara al choque programado para las 20:00 horas en el Regional Calvo y Bascuñán.