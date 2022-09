En medio del audio filtrado que nuevamente lo pone en el ojo del huracán, Byron Castillo rompió el silencio y relató el calvario que ha sufrido en el último tiempo debido a su controversial nacionalidad ecuatoriana, por la cual enfrenta una denuncia presentada por Chile ante la FIFA.

“La verdad, pasé un momento de mi carrera duro, porque ya el problema viene de años, no es de ahora. De pronto, los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo la denuncia por la parte de aquel país (Chile) y replicaron lo que fue el caso prensa. Se hizo noticia”, comentó el futbolista en diálogo con Telemundo.

El actual zaguero del León de México reconoció que pensó dejar el fútbol por el complejo escenario que vivió. “Todo el mundo me atacaba y me escribían. Llegó un momento en donde quise renunciar porque sentía tanta presión, llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas”, aseguró.

Además, el seleccionado ecuatoriano destacó el respaldo que recibió por parte de su entorno más cercano. “Tuve mucha gente que me apoyó. Me dijeron que siguiera, que no hiciera caso de lo que diga esa gente, aunque más que todo fue de gente en las redes y en los estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ‘ya no puedo'”, complementó.

El caso de Byron Castillo aún no está 100% cerrado y el jugador fue citado a declarar este jueves 15 de septiembre en la corte de apelaciones de la FIFA, instancia en la cual también estará la defensa legal de Chile.