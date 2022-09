En medio de la crisis que vive U. de Chile, salió a la luz el profundo análisis de Federico Valdés, expresidente de los azules durante el periodo más exitoso del club en los últimos años, en donde se coronó tricampeón del fútbol chileno y ganó el título de la Copa Sudamericana 2011.

El otrora timonel azul se refirió al mal presente de la U y apuntó a la forma en que conformó el equipo. “Los resultados deportivos que estamos viendo dejan claro que la configuración del plantel estuvo llena de errores, hubo un mal proceso de toma de decisiones en las contrataciones. Lo aconsejable es rediseñarlo”, señaló en conversación con El Mercurio.

Valdés recordó su destacada administración en Universidad de Chile y explicó que “en esos años lo que hicimos fue contratar a los mejores gerentes del mercado, empoderarlos en su ámbito de acción y establecimos un proceso de toma de decisiones en la contratación de jugadores, que tuvo errores, sobre todo al comienzo, pero que con el tiempo resultó muy exitoso”.

En la misma línea, puntualizó en uno de los principales errores de Azul Azul: “Pensar que se puede dejar la decisión de las contrataciones a una sola persona o a un par de personas, por muchos conocimientos que puedan tener en la materia, es riesgoso. Y en el fútbol tomar esos riesgos se paga caro”.

“Estuve cinco años de presidente y nunca me tocó conocer al dirigente o al experto que se las sabía todas. Ni en Chile, ni en el extranjero. Nosotros conseguimos los mayores éxitos de la U realizando las contrataciones mediante un proceso colegiado, en el que interveníamos un grupo de personas”, agregó.

Además, Federico Valdés dejó claro que no es una buena opción que la casa de estudios de Universidad de Chile se haga cargo del club. “La idea no tiene asidero. Y no es bueno trabajar sobre la base de ideas que no tienen buen sustento, porque son inconducentes (…) La naturaleza de la actividad académica no puede estar más lejos de la de un club de fútbol profesional”, añadió.

Pese al complejo escenario que hunde a U. de Chile, su expresidente confía en que el equipo no bajará a la B. “Creo que nos vamos a salvar porque, aunque frágil, nuestro equipo es superior a los demás involucrados en la pelea por el descenso”, complementó.