Federico Valdés: “Es difícil, pero no imposible repetir el equipo del 2011”

El presidente de Azul Azul, Federico Valdés, conversó con ADN Deportes a exactos 10 años del mayor logro durante su administración en Universidad de Chile: el título de la Copa Sudamericana 2011.

“Es un día memorable. He repasado una jornada extraordinaria. Fue un día largo, dormí poco, se anticipaba algo histórico. Estuve muchas horas antes del partido en el estadio. Hubo muchos que querían estar, pero sólo podían estar 47.000 fanáticos. El recorrido que hicimos después sirvió para incorporar a tanta gente que le hubiese gustado estar”, puntualizó quien tuvo un emotivo momento aquella tarde en el Estadio Nacional.

“Estaba con mi familia y con mi padre, que fue quien me hizo hincha de la U. Fue su último partido, murió 15 días después. Pude celebrar con él y darle un abrazo. No faltó nadie. Un año antes supimos de su enfermedad terminal y no sabíamos cuánto iba a durar y alcanzó justo para ver a la U campeón de la Sudamericana. No había mejor regalo que hacerle a mi papá que ese”, apuntó Federico Valdés.

Con la perspectiva de tiempo, la comparación con otros grandes equipos cae de cajón y el ex mandamás de Universidad de Chile toma dicho debate con mesura. “No quiero pasar a llevar a la historia y el Ballet Azul tiene un lugar de privilegio. Vi el final del Ballet Azul y no sé cómo compararlos. Este es lejos el mejor equipo de la U que he visto, con una dinámica excepcional y salir a ganar en cualquier cancha de Sudamérica“, planteó, con más claridad al momento de quedarse con algún jugador de dicho plantel.

“Nombraré a uno, Eduardo Vargas. Resolvía los partidos y no hay nada más escaso en el fútbol que eso. Lo que importa es tener alguien que la “mandara para adentro” en el momento adecuado y en eso Vargas era insuperable. Fue él gran jugador de ese equipo. Retenerlo no estaba dentro de lo posible. Tiempo antes sabíamos que se iba a ir, era como un remate al final entre tantas ofertas. Pedirle que renunciara a un contrato que le aseguraba la vida no tenía sentido“, sostuvo.

Federico Valdés y el rol clave de Jorge Sampaoli

Durante la charla, quien fue el presidente de Azul Azul para el máximo hito internacional de Universidad de Chile reparó en una elección clave para esto: la llegada de Jorge Sampaoli.

“Decidimos en votación dividida, algo raro en ese directorio, por Sampaoli. Existía una legítima diferencia entre los que pensaban en la trayectoria del “Cholo” Simeone y los que pensaban en el conocimiento profundo que tenía Sampaoli. Gracias a Dios, Sampaoli logró lo que logró. Si no, pasábamos a la historia como los tarados que dejamos pasar al “Cholo” Simeone“, confesó el hoy directivo de 62 años.

“Sampaoli tenía muy claro qué es lo que quería y mi labor era respaldarlo. Sabía que había jugadores que no calzaban con su estilo y otros que sí. Fue claro desde el primer minuto e hicimos lo que él nos pidió para hacer rendir con su particular estilo (…) No disfrutaba ni la noche de la celebración y los jugadores querían celebrar. Una vez, tras ganarle la final del Apertura a la UC, fueron a pedirme ayuda para que les diera un par de días libres, pero él quería entrenar. Ese momento fue fundamental para el ánimo del equipo, para hacerse la idea de que podían ganar en cualquier lado”, afirmó.

Respecto al proceso en cómo alcanzar la gloria internacional, más allá de la dirección técnica, apuntó a un trabajo de largo aliento. “Construimos este equipo dos años antes. Comíamos todas las semanas con Sergio Markarián sobre cómo construir un equipo ganador y nos dijo que debíamos comprar a todos los jugadores que pudiéramos de las selecciones juveniles y figuras extranjeras. Puede ser de los tres mejores equipos que ha habido en la historia de Chile”, dijo.

¿Podrá la U volver a lograr un título internacional? “Es difícil, pero no imposible repetir el equipo del 2011. Renovarse en el éxito es un desafío distinto. Tomé un equipo que valía poco y construimos de la nada al mejor equipo de América. Mantenerlo es otro cuento que no me tocó gestionar”, aseguró.

El presente de Universidad de Chile

La situación actual de la U es diametralmente opuesta, considerando que el equipo estuvo a minutos de perder la categoría. Algo que el ex mandamás de Azul Azul sufrió de particular manera.

“El partido con La Calera fue terrible de principio a fin. Para el descuento había perdido toda esperanza, estaba preparado para ver a la U descender por segunda vez. Como ya lo viví una vez, sé cuanto duele. Los jugadores se acordaron que representaban a a la U y se fueron encima, algo que debieron hacer en los diez partidos anteriores, y resultó. No tuvimos que vivir el horror de celebrar 10 años de ser el mejor equipo de América en Segunda División”, planteó, crítico con el presente del club.

“Se cometieron muchos errores y espero que quienes están a cargo lo corrijan, que la vista de lo que ocurrió los haga entender qué cosas no hay que hacer. Estamos a la espera de ver cómo funciona el nuevo cuerpo técnico. No podemos volver a pasar por esto“, aseguró, a la vez que cuestionó el rol de la actual directiva de Azul Azul.

“Es legítimo que los dirigentes quieran tener el perfil bajo. No critico que no tengan ganas de salir en los medios, pero en las situaciones críticas tienen que aparecer porque, si no, la presión se la llevan los jugadores“, completó Federico Valdés, a la vez de hilvanar un deseo para el futuro.

“Hace 10 años celebramos el primer torneo internacional y espero, como hincha de la U, celebrar otros más en el futuro“, sentenció quien estuvo a cargo del club hasta 2012.