“Estábamos en una comida y me llamó Segovia”: César Bravo revela cómo fue su despido de Unión Española

César Bravo, ahora ex DT de Unión Española, se refirió a su destitución en la banca del cuadro “Hispano” luego de la dura goleada que sufrió ante Colo Colo por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

El técnico chileno comentó que recibió un llamado de Jorge Segovia, dueño del club. “Estábamos en una comida y me llamó Segovia para decirme que ya no era parte del primer equipo. De todas formas, quieren que siga ligado al club. Yo solo quiero agradecer a Jorge, porque me dio la oportunidad de dirigir a este equipo”, señaló en Directv Chile.

La repentina salida de Bravo generó sorpresa en algunos y el propio estratega explicó que “nunca hubo un indicio de mi despido. La gente de Unión en sus redes sociales es muy hiriente y, por cuidar una imagen de institución, se toman este tipo de medidas”.

Además, el exentrenador del cuadro rojo reconoció que “nunca tuve excusas para mi rendimiento con cosas externas que pasaron. En la segunda rueda no tuvimos a nuestro mediocampo en dos partidos seguidos, pero me quedo con lo bueno, con la promoción de los jóvenes y la buena campaña”.

Por último, César Bravo dejó ver que analizará ofertas antes de tomar una decisión sobre el futuro de su carrera. “Tendré que ver que me ofrecen y si no, esperar la oportunidad en otro equipo. Les pedí algunos días para decidir dónde quiero apuntar. Yo feliz me quedo en Unión, es una institución seria, pero aún sigo triste por lo ocurrido”, complementó.