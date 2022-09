Carlos Heller, expresidente de U. de Chile, dejó la puerta abierta para su posible regreso al mundo del fútbol, sin embargo, no ocultó lo afectado que quedó cuando se desvinculó de este deporte.

Luego de ser el mandamás de la U por más de seis años, en abril del 2021 vendió sus acciones de Azul Azul al Grupo Sartor. Ahora, el empresario mostró ganas por regresar al balompié nacional, pero su foco no está puesto en Universidad de Chile, sino que en Iberia de Los Ángeles.

Mediante una transmisión oficial de la Municipalidad de Los Ángeles, Heller abordó la posibilidad de retornar al fútbol y afirmó que “hay mucho que pensar, mucho paño que cortar. Necesito tiempo para analizarlo. Salí del fútbol y me prometí no estar nunca más, porque salí bastante golpeado. Me trataron muy mal (…) Cuando paso fuera del estadio las patitas me tiemblan para volver, pero no sé, lo tengo que meditar”.

El otrora timonel de U. de Chile logró un ascenso a Primera B al mando de Iberia en 2014. Actualmente, el club está Segunda División. Al respecto, el empresario indicó que “tengo mucho cariño por Iberia, tengo mucho cariño por Los Ángeles. Tuve una salida bastante dura del fútbol, no queriéndolo. El público a veces es injusto con las personas, pero a veces creo que Los Ángeles y yo nos merecemos una nueva oportunidad”.

“El cariño que le tengo a Iberia es tremendo. Logramos el ascenso en el 2014. Soy el único presidente bicampeón del fútbol chileno. En mayo subimos con Iberia, salimos campeones, y después en diciembre salimos campeones con la U. Fue una cosa tremenda”, complementó Carlos Heller.

Por último, el expresidente de la U agregó: “Son sentimientos encontrados, ver a tanta gente y acordarse de Iberia. Mucho recuerdo, mucho cariño, mucho corazón. Mucha gente me pregunta: ‘¿Qué vamos a hacer con Iberia?’. Me voy a ir esta noche a hablar con la almohada”.