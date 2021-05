El adiós definitivo de Carlos Heller: Hitos como director, presidente y máximo accionista de la Universidad de Chile

Como si de coincidencias se tratase, un 25 de mayo de 2007 Carlos Heller desembolsó poco más de 6 millones de dólares en la licitación formalizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En compañía con el empresario mexicano Octavio Colmenares pasaban ser los principales dueños del Club Deportivo Universidad de Chile iniciando la Sociedad Azul Azul. 14 años después, el expresidente de la concesionaria alista a su alejamiento definitivo del equipo de sus amores en las próximas horas.

Paulatinamente fue aumentando su dominio tras adquirir las acciones de José Yuraszeck, Federico Valdés y de Peter Hiller hasta empoderarse del 63,07% del total de papeles de la regencia azul, convirtiéndose en el verdadero dueño de la U.

A horas que se publique el éxito de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones en la cual el empresario venderá la totalidad de su parte, en ADN Deportes repasamos sus principales hitos como director, presidente y máximo accionista de la institución.

Comenzaba la era exitosa del club

A fines del 2010 ya daba señales de lo que sería su administración queriendo siempre a jugadores del archirrival y como director a toda costa quería traer al colombiano de Colo Colo, Macnelly Torres, algo que desde luego no prosperó. Además, fue un crítico de la contratación de Jorge Sampaoli (desde luego habían muchos detractores) ya que él quería al argentino Diego Simeone.

Por esos días, Heller declaró: “Me da vergüenza ser director de Azul Azul, porque donde voy la gente me dice que soy un pelotudo por aceptar este tipo de cosas. Pero ¿sabe? Prefiero no hablar más. Estoy muy enojado” e incluso amenazó con vender sus acciones.

2014: El año de las promesas

Durante y post era Sampaoli, Heller mantenía la mayor parte de las acciones de Azul Azul, no así en la mesa directiva. Tras la salida de Federico Valdés de la presidencia y luego el complejo pasar de Yuraszeck, Heller por fin pudo llegar a su más anhelado sueño, ser el presidente de la U para luego adquirir el porcentaje de acciones de los dos timoneles anteriores. El lunes 7 de abril de 2014 asume la presidencia “estoy cumpliendo un sueño y una promesa que le hice a mi padre” fueron las primeras palabras del empresario.

Sobre la misma, auguró un buen futuro respecto al mayor anhelo de los hinchas azules: un estadio. En esa misma conferencia se comprometió que una vez terminado su mandato, el recinto sería una realidad. Días más tarde, incluso confirmó que los terrenos estaban ya definidos y serían en el sector de la Laguna Caren perteneciente a la casa de estudio.



Un encuentro con el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, quien no quedó muy convencido. Posteriormente se revelaría que el suelo de aquel lugar hacía imposible la construcción de un estadio. La Pintana y San Bernardo, fueron algunas de las comunas que se mencionaron y todo quedó en nada. Un reportaje por aquel entonces de CDF y la frustrada construcción, molestó a la dirigencia. Con el correr de los años, ni dinero había.

Ese año los salvó el título del Apertura bajo el mando de Martín Lasarte, quien fue traído por Heller. Un año más tarde, el uruguayo preparaba su adiós y el empresario le daba toda la libertad del mundo a su sucesor, Sebastián Beccacece, a pesar de que aún no asumía. Sumemos que el capitán José Rojas, no fue renovado y dejó el club.

Beccacece, asados, interinos y vacas sagradas

La llegada del exayudante de Jorge Sampaoli hacía presagiar que era una continuidad del casildense y más aún luego del 8-1 ante O`Higgins, pero de ahí en más solo problemas. Temprana eliminación en fase previa de Copa Libertadores, resultados negativos en el torneo que incluso complicaron la permanencia en la categoría y problemas ajenos a la cancha. Leonardo Valencia supuestamente lesionado no quiso ir a jugar con Cobresal al Norte y fue visto disputando un partido en su club de barrio.

A eso sumar el asado de cumpleaños de Gonzalo Espinoza que dejó a cinco jugadores separados del plantel; estos casos daban cuenta de un nulo manejo dirigencial y técnico sobre los jugadores. En el comunicado oficial del club por dicha determinación en abril de 2016 Heller decía “las manzanas del cajón que no estaban de buena manera, se decidió separarlas”. Incluso en uno de esos tantos inconvenientes con el plantel, el director del Club Hípico dijo “Nosotros somos los dueños del circo y ellos (los jugadores) son los payasos que tienen que hacer reír a la gente”.

En mayo de ese mismo año tras confirmar en el banco a Beccacece y anunciar la llegada como asesor de Luis María Bonini, Heller reconoció que ellos hacían la autocrítica respectiva como dirigencia y que todo estaba lejos de ser color de rosas, “el dolor que llevo y las noches sin dormir son bastante grandes”, sostuvo.

Algo que también molestó a la fanaticada fueron las numerosas contrataciones de jugadores que tuvieron un paso por Colo Colo y que además, nunca demostraron un correcto nivel: Gonzalo Jara, Cristián Vilches, Jean Beausejour (2016) y Rafael Caroca (2017) fueron los más resistidos.

Pero duró poco aquello y en septiembre el rubio entrenador era cesado de sus funciones. En su lugar, Azul Azul puso a dos históricos en una inédita dupla técnica: Víctor Hugo Castañeda y Luis Musrri y si bien lograron agarrar un cupo para Copa Sudamericana, el nivel nunca satisfizo en verdad, algo que hizo molestar al arquero y capitán Johnny Herrera quien solo pidió que la dirigencia fuese más clara y que por último eligiese a uno de los dos. Declaraciones que enojaron al presidente quien sostuvo días después que “el tema de los jugadores cabrones, no nos gustan. Mandan los directores del club, aquí no hay vacas sagradas”.



Al final, Castañeda no siguió y Musrri fue enviado a capacitarse a Europa para seguir ligado al club, algo que no prosperó.

De estar en la cima, pasar al “Hoyos”

Año 2017 y el argentino Ángel Guillermo Hoyos tomaba el mando del plantel azul. Inicio dubitativo pero que gracias a resultados que se fueron dando, el gran nivel de Felipe Mora y el declive de Colo Colo, le dieron el título a la U, el último hasta el momento. Aprovechando el éxtasis del momento, la dirigencia decidió renovar al religioso estratega entregando una camiseta con el número “2019” dando cuenta que hasta ahí se firmó el nuevo vínculo.

Un nivel que fue decreciendo, una final perdida de Copa Chile, perdiendo los partidos ante los albos y una horrible Copa Libertadores el 2018 gatillaron la salida de Hoyos, eso sí, de una triste manera luego de perder siete a cero ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Una reunión que se prolongó en el mismo hotel en Brasil y con las primeras luces del día siguiente, el mandamás de la U salía a comunicar que Hoyos era cesado de sus funciones.

Tras aquello la situación no fue muy distinta y la llegada de Frank Kudelka no provocó grandes cambios.

El adiós el 2019

Un mal inicio de año no pasando la fase previa de Copa Libertadores ante Melgar, mal arranque en el torneo y la molestia de la fanaticada que se hacía sentir en casa partido con fuegos de artificio gatillaron que Heller tras perder 3-1 con Universidad de Concepción en el Ester Roa (primer partido del cuestionado Alfredo Arias en el banco) decidiera poner fin a su período como presidente, no así como máximo accionista. “Renuncio a la U, he recibido amenazas de muerte. Nuevamente los delincuentes ganan y eso no lo voy a permitir así es que dejo a la U en este minuto”, fueron sus últimas declaraciones.

A pesar de todo, Heller igual operaba desde su ostracismo pero delegando tareas a sus cercanos. Pudo haber vendido sus acciones el septiembre pasado, finalmente decidió hacerlo el 8 de marzo de este año, día en el cual se anunció su alejamiento definitivo que en los próximos días se debiese oficializar.

Nadie puede cuestionar lo hincha de la U que es Carlos Heller, pero nunca pudo encontrar y dominar el rumbo del club además los fanáticos le reprochan que – coincidentemente – bajo su mandato, la U nunca le ganó en 90 minutos a Colo Colo. Se va Heller, veremos qué producirá su partida.