Diego Valdés reconoce su interés en salir de México: “Si sale algo en Europa, ojalá sea pronto”

En la edición de este viernes, Diego Valdés conversó con Los Tenores desde México, donde tendrá descanso de cara al siguiente desafío con su club, el América, mañana sábado ante el Necaxa. Luego de seis años en el fútbol azteca, está consolidado como titular y máximo asistente de las “Águilas” luego de haber llegado al elenco del D.F a mediados del año pasado.

“No llegaba físicamente bien, tenía una lesión complicada en el sóleo, pero me adapté y con los médicos traté de trabajar al máximo para enfrentar el torneo de la mejor manera. Terminé el torneo pasado muy bien y ahora estamos haciendo las cosas muy bien. Es muy importante jugar en el América, es de los equipos más grandes de México, si no el más grande. Tenemos que estar al 100% con el equipo, cuidarnos y trabajar duro para tener un puesto cada fin de semana, es un plantel muy amplio y con muchos jugadores importantes”, apuntó el volante de 28 años.

Considerando sus pasos por otros clubes en México, como Monarcas Morelia y Santos Laguna, Diego Valdés reconoció seguir soñando con otro paso en su carrera. “A cada torneo que termina, le recalco a quienes trabajan conmigo que si tengo una opción de salir a Europa o a ligas en las que se ven más en Chile, me gustaría estar allí y que se vea reflejado mi juego. Están trabajando en eso. Si sale algo en Europa, ojalá sea pronto, ya llevo 7 u 8 años y me gustaría jugar en otra liga“, apuntó, aunque no fue tan claro cuando se le consultó por el interés del Porto de Portugal.

“Trato de enfocarme en el fútbol, entrenar día a día. Cuando es algo seguro y concreto, ahí recién se acercan a mí. Siempre en el fútbol hay rumores, pero por el momento me enfoco en América y esperar que salga algo nuevo“, remarcó junto con reconocer que, antes de irse a México, pudo haber tenido otra parada en Chile.

“Antes de irme a Morelia, hubieron opciones de Colo Colo y la UC, pero se dio rápida mi partida al fútbol mexicano. Quedé con esa espinita de jugar en alguno de los equipos más grandes de Chile, uno nunca sabe las vueltas del fútbol. Si me toca volver, me gustaría estar en alguno de los grandes estando físicamente bien, no le cierro la puerta a ninguno y tampoco al Audax, que es donde me gustaría cerrar mi carrera”, apuntó quien hoy es parte del líder de la Liga MX y donde ya ha anotado 11 goles.

Diego Valdés y la selección chilena

Durante la charla con Los Tenores, valoró la etapa que ya arrancó Eduardo Berizzo dirigiendo a La Roja. “Lo veo muy interesante, es una etapa en la que me gustaría estar, sabiendo que hay muchos jugadores de categoría que lo están haciendo bien. Sigo trabajando de la mejor manera para tener un llamado a la selección, ojalá sea esta instancia para estar”, argumentó.

Habiendo sido considerado por Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, afrontó las críticas que sufrió durante muchos de los partidos que defendió a la selección chilena. “Al no salir de un equipo grande, no se vio mucho mi fútbol y no jugaba mucho allí, se me criticaba, pero con paciencia y tranquilidad me podía tocar mi oportunidad. Cuando tuve que hacerlo en las Eliminatorias, traté de hacerlo de la mejor manera y me quedo tranquilo de que lo pude hacer bien”, apuntó, junto con estimar su interés en ser considerado sea cual sea el lugar que pueda tener en el mediocampo.

“Me ocuparon de mixto, pero estando ahí uno trata de acomodarse, igualmente me siento cómodo ahí. Ahora estoy detrás del 9 en el América, se ve fácil la función, pero es más complicada. Donde me puedan ocupar o cumplir de la mejor manera, trataré de hacerlo”, remarcó al cierre de la distendida charla con Jorge Valdivia, Cristián Arcos, Leo Burgueño y Carlos Costas.