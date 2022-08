Marcelo Allende se alistó en un exótico desafío en el fútbol de Sudáfrica. El chileno, de 23 años, estuvo tres temporadas en el Montevideo City Torque y aceptó una propuesta del Mamelodi Sundowns, equipo que juega en la máxima categoría del balompié sudafricano.

El volante fue oficializado en su nuevo club este miércoles y horas más tarde tuvo su primer partido con el conjunto apodado “The Brazilians”, por la similitud de su indumentaria con la de la Verdeamarela.

Born in Chile, representing La Roja 🇨🇱 Masandawana let us welcome The MIDFIELD MAESTRO to the Yellow Nation! 🪄 𝘈𝘓𝘓𝘌𝘕𝘋𝘌 𝘐𝘚 𝘠𝘌𝘓𝘓𝘖𝘞! 👆🟡 #Sundowns #BienvenidoAllende pic.twitter.com/DtSLwSdgBI

El cuadro de Pretoria recibió a Stellenbosch por la quinta fecha de la Liga Premier de Sudáfrica. El futbolista nacional comenzó en la banca de suplentes y su club abrió el marcador a los dos minutos de partido con la anotación de Neo Maema. El delantero Peter Shalulile, oriundo de Namibia, estiró la ventaja del equipo local cuatro minutos antes de irse al descanso.

Allende ingresó a los 69 minutos en reemplazo del mediocampista Themba Zwane y tardó siete minutos en marcar su primer gol con la camiseta amarilla. El chileno quedó frente al portero dentro del área y con una gran definición pegada al vertical izquierdo del arquero selló el triunfo de su equipo.

Marcelo Allende scores on debut! 3-0 to @Masandawana and look at the players off the bench to celebrate with him! #DStvPrem pic.twitter.com/PVxGPVQhfM

— Sahil Ebrahim (@sahil_e) August 24, 2022