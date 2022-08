Jon Ander Ulaiza, CEO del Eibar: “El fútbol chileno no debe tener complejos en exportar el gran talento que tienen a Europa”

En el marco de la primera jornada del Congreso “Desarrollo Integral del Fútbol”, uno de los expositores más destacados fue Jon Ander Ulaiza, CEO del Eibar, elenco de la Segunda División en España y que estuvo hasta 2021 en la máxima categoría del fútbol hispano.

“Nosotros no hemos hecho nada extraordinario, hemos construido algo poco a poco. El club que quiera crecer, sin renunciar a sus orígenes y su humildad, dar un paso adelante es equiparable. Hay que hacer las cosas con sentido común. Nosotros lo hacemos hasta de forma conservadora, pero es posible aspirar a cotas más altas”, explicó en diálogo con ADN Deportes, junto con valorar uno de los grandes debates en el fútbol moderno: la figura del gerente deportivo.

“Creo que es importante tener esa figura, estructurada a mediano o largo plazo. El DT puede ser destituido en cuatro o cinco partidos y te autolimitas, pensando en el corto plazo. El director deportivo ayuda a tener una visión a mediano o largo plazo y ser mejores para el crecimiento de jugadores en la cantera u otros objetivos”, argumentó el Director Ejecutivo del Eibar,

Jon Ander Ulaiza y la mirada de Chile

Al momento de comentar la realidad del balompié nacional, el directivo apuntó a que lo que se hace en el país es monitoreado de cerca en España.

“El mercado del fútbol es global y nuestros técnicos están pendiente de todo el mundo. Al estar en Primera División, tienes más personas dedicadas a eso y ampliando la mirada en vez de focalizarte en los mismos mercados. Se analiza a Chile, se ve un avance. Tuvimos a Fabián Orellana, que nos dio muchisimo. A pesar que no se haya conseguido clasificación al Mundial, el fútbol chileno no debe tener complejos en volver a ir a Europa y exportar gran talento como el que tienen“, recalcó, junto con no descartar a futuro repetir la experiencia con otro jugador chileno.

“En la vida, una de las cosas más limitantes es tener prejuicios. En vez de distinguir por el origen del jugador si es bueno o malo, el sistema universal es la calidad. Fabián Orellana fue diferencial, un talento extraordinario, determinante para seguir en la categoría. Cuando tienes un caso te fijas en el mercado, pero no debes tener prejuicios al momento de decidir“, explicó tras la primera jornada del Congreso “Desarrollo Integral del Fútbol”.