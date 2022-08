Poco a poco se comienzan a mover las gestiones directivas de cara a las elecciones de la ANFP, programadas para final de año, situación que pone en duda la continuidad en el cargo de Pablo Milad.

Según información de ADN Deportes, en el oficialismo han arrancado algunas definiciones que contemplan la chance que el curicano pueda seguir en el cargo y se analiza la opción que pudiera desarrollarse una primaria.

Jorge Yunge, actual integrante del directorio de la ANFP, sería quien competiría con Pablo Milad para ir a la papeleta en las elecciones de la ANFP. De todas formas, en el oficialismo se toman con cautela las definiciones a la espera de ver que pasa con el cambio de estatutos.

La expectativa de Pablo Milad

El actual mandamás del fútbol chileno se refirió publicamente a la opción de que pueda ir a la reelección. ““Estoy abocado a trabajar 100%. Si me piden los clubes que siga, lo voy a hacer. He hecho la pega. Hemos tenido una administración muy complicada, con juicios, dineros no pagados de sponsors, la pandemia. Si me lo piden, seguiría con el proyecto o aportaría mi granito de arena desde fuera”, explicó.

Posteriormente, en conversación con ADN Deportes, profundizó en esta eventual primaria. “Jorge Yunge es mi brazo derecho y se ha desempeñado en su función como secretario general, no tiene intención de ir a primaria sino ser parte del directorio si me repostulo. No he pensado ni he decidido nada todavía, pero algunos clubes me han dicho que sería bueno que hubiera una continuidad por los planes que estamos desarollado. De acá al próximo mes tendría que definirme“, aseguró.

Todo mientras entre los directivos opositores a Pablo Milad, de momento, no hay mayores avances en torno a la opción de que puedan presentar un candidato