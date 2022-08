José Luis Sierra: “Nicolás Castillo es un jugador que el fútbol chileno debiese intentar recuperar”

Uno de los referentes de la dirección técnica chilena de las últimas décadas es José Luis Sierra, ya de regreso en el país tras salvar del descenso al Al-Tai de Arabia Saudita, club al que tomó en el último lugar de la tabla de posiciones. En conversación con Revista Tribuna Andes, el “Coto” hizo un exhaustivo análisis de la realidad del fútbol chileno, mirándolo desde fuera.

“Ha perdido competitividad a nivel internacional. Y no es un tema de un entrenador o dos entrenadores, sino de todos. Cuesta mucho competir a nivel internacional y eso repercute en que el nivel de la liga no es de los mejores. Se juega de cualquier manera, en cualquier cancha, sin importar la calidad de la cancha, del espectáculo que se va a dar. La idea es que se juegue. Ni hablar del tema del público. Por aforo o no aforo, nunca se juega con más de cinco mil personas. Todo eso juega en contra de la competitividad de la liga y me parece que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que tenemos que cambiar cosas para ser competitivos“, explicó, junto con cuestionar la falta de requisitos para la llegada de entrenadores al balompié nacional, algo que ya había explicitado cuando estuvo en Palestino años atrás.

“Me había tocado la experiencia cuando fui a Arabia Saudita y ni hablar de Europa. Ahí, si no has dirigido cinco años en primera división no puedes entrenar en Italia, España. Sergio Almirón, cuando iba a dirigir Las Palmas, o Guillermo Barros Schelotto, que no pudo seguir en el Palermo, no pudieron trabajar. No son restricciones, pero sí exigencias para que quienes lleguen tengan cierta capacidad. En Arabia Saudita te exigen los títulos en regla y además tener algún curso en los últimos tres años. Eso va a una licencia que pasa a la federación de Asia. Ellos te dan la aprobación para dirigir en el fútbol de Arabia Saudita. En el fútbol de segunda división poseen exigencias, pero son menores. Bueno, acá no tenemos ninguna exigencia“, planteó José Luis Sierra.

Al momento de analizar otros elementos a cuestionar, explicó sus dudas por la regla del sub 21. “Creo que está bien, pero la imposición de poner un Sub-20, una cantidad de minutos, no me parece que sea lo correcto. Quizás en la Copa Chile, pero en el torneo Nacional, donde se juegan cosas como el descenso, el título, clasificaciones a copas internacionales, no sé si está bien. La obligatoriedad nunca me ha gustado, creo que las cosas se tienen que dar en forma natural. Además, no veo cuál ha sido el beneficio, porque no es que se implantó esta norma y nuestras selecciones menores son ultra competitivas a nivel sudamericano. El último mundial Sub-20 que fuimos fue en 2013. Hay cosas que se implementan y no tienen una razón o copiamos cosas y no sabemos por qué“, recalcó el DT de 53 años.

José Luis Sierra y el momento de La Roja

Como colega, el “Coto” valoró la presencia de Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena. “Tengo una muy buena impresión de Eduardo. No lo conozco tanto, pero la vez que lo conocí me formé una buena imagen. Lo veo como una oportunidad, de poder -de alguna manera- reinventar la selección. Salir de lo que se venía haciendo, por un tema de desgaste y tiempo. Es una cosa lógica, que le pasa a todas las selecciones, pero es posible aprovechar a los que todavía pueden. Creo que tiene una oportunidad de hacer un cambio y siento que si logra dar con ese cambio puede hacer cosas positivas”, recalcó, esperanzado en que el recambio a la “Generación Dorada” ocurra.¿

“Hay que tener calma, son gente muy joven todavía. Hay una generación intermedia que se le puede sacar partido: Erick Pulgar, Pablo Galdames, Joaquín Montecinos, Diego Valdés, Felipe Mora, de los que están afuera. Sigo pensando que Nicolás Castillo es un jugador que el fútbol chileno debiese intentar recuperar. Ángelo Araos, Carlos Palacios, por ejemplo. Esta generación intermedia aún te puede dar rendimiento, en el corto plazo, y quizás juntarla con esta gente joven y también aprovechar lo último de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel. No pensando en un Mundial, pero sí en que te ayuden en el cambio generacional”, comentó.

Además, al momento de reconocer referentes internacionales, fue más allá de Pep Guardiola y Jürgen Klopp. “Creo que está subvalorado Carlo Ancelotti. Me encantan Guardiola y Klopp, pero quizás Ancelotti no tiene el marketing de ellos y resulta que es campeón con Madrid de Liga y Champions, que no tiene las grandes estrellas ni la inversión del City y el Liverpool, porque están remodelando el Bernabéu, y mantiene la competitividad“, reconoció el entrenador nacional, que entregó más conceptos en conversación con Revista Tribuna Andes.