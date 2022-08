Claudio Bravo: “No hemos tenido ningún contacto con Eduardo Berizzo, dependerá de él si la selección sigue contando conmigo”

El arquero del Real Betis y la selección chilena, Claudio Bravo, analizó su presente en el cuadro hispano y también comentó respecto a su futuro en La Roja, donde sorprendió en relación a su vinculación con el nuevo proceso que comanda Eduardo Berizzo.

“Si sigo manteniendo el rendimiento de las últimas dos temporadas, mi nombre aparecerá allí. Dependerá del técnico si sigue contando conmigo o ya con gente joven. De acá al próximo mundial hay un camino muy largo, pero depende de lo que busque el entrenador”, aseguró en conversación con Radio Sevilla, planteando que no ha conversado con el “Toto”al respecto.

“No hemos tenido ningún contacto, no depende de mi sino de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club y la idea que tenga el entrenador de si es beneficioso que siga en este proceso. A nivel internacional no hay otro compañero que sea destacado en mi posición y mi nombre seguro aparecerá ahí, pero dependerá de la intención del técnico de cara al próximo mundial“, puntualizó Claudio Bravo respecto a la selección chilena.

Los problemas de Claudio Bravo en el Real Betis

En el corto plazo, el portero presenta líos pues no ha sido inscrito por el club debido a los líos económicos que presenta para regularizar los sueldos del plantel por el tope salarial que impone la liga española.

Una situación que, de momento, le impediría ser parte del plantel para el debut de la temporada, el lunes ante Elche. “Está la tranquilidad de mi parte de que las cosas se van a resolver. Sólo me corresponde la parte futbolística, pero sé que es algo que se va a arreglar. No es algo que me tenga inquieto, sabemos que la gente del club está haciendo las cosas bien. Solo me queda prepararme bien para estar a disposición, estar en otro tipo de cosas no me corresponde y confío en lo que puede hacer el club”, planteó el arquero, junto con valorar el espíritu del plantel para igualar o mejorar el quinto puesto de la última temporada.

“El apetito se va incrementando porque la convicción crece con los últimos años, dependerá de cómo encarrilemos los partidos y afrontarlos todos al 100%. No sacamos nada con tener buenas sensaciones y no jugar bien ante Elche, o no encontrarnos bien y sumar de a tres. Lo mejor que podemos hacer ese día es tener buenas sensaciones y ganar el partido el lunes”, cerró.