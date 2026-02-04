“Estuvo muy complicada”: revelan motivo por el que Marta Larraechea debió ser internada de urgencias en San Antonio

La exprimera dama Marta Larraechea Bolívar fue internada de urgencia a eso de las 18:00 horas en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Lo anterior, según fuentes de Radio ADN, tras sufrir un shock anafiláctico provocado por una picadura de abeja en su domicilio en Santo Domingo, región de Valparaíso.

El episodio le ocasionó falla respiratoria, por lo que fue intubada y permanece con soporte ventilatorio.

Según fuentes cercanas, “está delicada (…) no situación crítica (…) pero estuvo muy complicada”.

La atención oportuna del sistema público permitió estabilizarla y se espera que sea trasladada en helicóptero a la Clínica Alemana en Santiago para continuar con atención especializada, acompañada por el expresidente Eduardo Frei y sus hijas.