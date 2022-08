Pablo Milad le baja el perfil a la visita de Mauricio Etcheverry a la Comisión de Árbitros: “Han ido ya 10 clubes a reuniones”

En medio del Congreso “Desarrollo Integral del Fútbol” que desarrolla la ANFP junto a representantes de la Conmebol, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, se refirió a diversos temas ligados a la actividad.

Todo en función del Consejo de Conmebol que se desarrolló el lunes en Santiago, donde se acordó solicitar a FIFA mantener el formato de las clasificatorias sudamericanas. “Son fundamentales para el sustento económico de cada una de las federaciones al vender los derechos televisivos con 9 partidos de local y no menos, como se propuso en algún minuto con el nuevo formato, que eran 5 partidos”, comentó el mandamás del balompié nacional, que destacó el trabajo a futuro que se busca desarrollar en La Roja.

“Los seleccionados son el soporte para que funcione todo, que nos representen implica la responsabilidad de ser la ilusión de todo un país y el sustento económico para las generaciones que vienen. Se está trabajando bien en los microciclos para los Panamericanos y el futuro del fútbol chileno. No tenemos grandes figuras, pero grandes jugadores, con una capacidad de trabajo de equipo. En eso tendremos que sustentar nuestro poderío, lo físico y el trabajo colectivo“, aseguró Pablo Milad.

Durante la charla con la prensa, no quiso explicitar si Francis Cagigao dejará la Dirección Deportiva Nacional a fin de año, tal como adelantó ADN Deportes. “Todos tenemos fecha limite para el 31 de diciembre. En el fútbol nunca hay que pensar en las personas, sino en los proyectos (…) No sé si sigo tampoco, pero el proyecto va a caminar independiente de las personas. Tenemos que hacer este cambio, en un proceso longitudinal de desarrollo, donde no dependa de las personas. Hay que armar una base sólida”, recalcó, además de proyectar la elección de directorio en la ANFP a finales de año.

“Estoy abocado a trabajar 100%. Si me piden los clubes que siga, lo voy a hacer. He hecho la pega. Hemos tenido una administración muy complicada, con juicios, dineros no pagados de sponsors, la pandemia. Si me lo piden, seguiría con el proyecto o aportaría mi granito de arena desde fuera”, recalcó.

Pablo Milad y la situación de Mauricio Etcheverry

El presidente del fútbol chileno aprovechó de comentar el hecho que el hoy asesor de la U de Chile y ex mano derecha de Sergio Jadue se haya reunido con la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Las reuniones fueron ratificadas por escrito, tal como se hace con todas las personas que van en representación de los clubes. Nadie tiene privilegios, todos piden reuniones. Han ido ya 10 clubes a reuniones y consistió en que se presentó asegurando que estaba haciendo asesorías para la U. Las responsabilidades son propias de cada institución, no puedo recomendarle a un club a quien contrate o a quien no”, argumentó, además de lamentar los incidentes en el último partido oficial del “viejo” San Carlos de Apoquindo.

“Fue un hecho puntual, por lo que significaba la despedida del estadio. Es criticable, con hinchas al límite de lo delictual, algo que no podemos tolerar”, cerró Pablo Milad.