Patricio Rubio, delantero de Ñublense, conversó este lunes con Los Tenores de ADN para comentar el gran momento que vive el elenco chillanejo, tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Chile, donde viene de eliminar a Colo Colo en octavos de final.

El atacante aseguró que en Chillán sueñan con salir campeones del fútbol chileno. “Primero apostamos al título, queda mucho todavía, esperamos que Colo Colo se caiga en el torneo y nosotros no volver a caernos. Nuestra ilusión es llegar a la ultima fecha con la posibilidad de pelear el título”, indicó.

En esta línea, el “Pato” afirmó que el plantel corto que tiene Ñublense no es un impedimento para luchar el campeonato. “Cuando uno está ahí, quiere ganar, no pensamos en lesiones, pero sí tenemos un plantel reducido. Queremos ganar y después vemos cómo lo resolvemos”, señaló.

En el triunfo ante el “Cacique”, una de las imágenes que llamó la atención fue la celebración de los “Diablos Rojos” al estilo DJ, mismo festejó que realizaron los albos en el Superclásico contra la U. Al respecto, Rubio aclaró que no fue para burlarse de Colo Colo. “Es que el ‘Chiqui’ Cordero es DJ ahora, encontró nuevo rubro. Lo hace más o menos pero le falta, no tiene muchos dedos para el piano”, mencionó entre risas.

Además, el artillero destacó su buen presente en Chillán y lamentó la situación que atraviesa U. de Chile. “Es una lástima que la U esté así, pero por mi parte estoy contento, se me han dado las cosas en Ñublense, me he reencantado con el fútbol. Me gustaría seguir acá y clasificar a una copa. Se está viendo algo lindo en la ciudad”, agregó.

En otro tema, Patricio Rubio comentó lo que fue compartir equipo con Ronaldinho, cuando ambos estuvieron en Querétaro el 2015. “De jugar no recuerdo mucho, pero de otras cosas sí, aunque no se pueden contar, después me echan de la casa”, añadió en tono de humor.

Por último, el jugador de 33 años se refirió al problema de gol que tiene la selección chilena. Rubio pidió calma al respecto y puntualizó en que “está Ben Brereton, que lo ha hecho bien y está haciendo goles en Inglaterra”.

“Hay otros jugadores jóvenes que andan bien, como Alexander Aravena o Nicolás Guerra. Hay varios que pueden ayudar y darán mucho que hablar de aquí en adelante”, concluyó.