Victoriano Cerda insiste en desmarcarse de vínculos con Azul Azul: “No he hecho negocios con Michael Clark”

Los rumores y datos en torno a la situación que vive Azul Azul respecto a los vínculos de Michael Clark, presidente de la U de Chile tras la llegada al club de la empresa Sartor, con el controlador de Huachipato, Victoriano Cerda, siguen aumentando.

A los datos respecto al vínculo de Sartor con préstamos millonarios a Ñublense, se suman las acusaciones en torno al lobby hecho por el dueño del club acerero para que Cecilia Pérez fuera parte del directorio del cuadro universitario laico.

A ello también se suma lo informado en el programa Circulo Central, donde se apuntó que Victoriano Cerda le prestó dinero a Michael Clark para que invirtiera en Azul Azul. Situaciones que colmaron la paciencia del directivo sureño.

“La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul”, escribió en su cuenta en Twitter, apuntando a que interpondrá demandas “a todo aquel que invente”.

La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre AA. En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente — Victoriano Cerda (@victorianocerda) August 16, 2022

Una situación que se suma al desmentido que entregó días atrás también en torno a la investigación que Ciper Chile hizo en torno a su relación con Sartor, Azul Azul y Ñublense

“No soy dueño ni tengo participación en Azul Azul ni en Sartor ni en sociedades relacionadas con ellos. De pasada -aprovecho de decirlo- nunca conocí a Michael Clark antes de su ingreso a la U”, comentó en su momento quien es apuntado como parte de las dudas instaladas desde hace meses en torno a quién es el dueño de la U de Chile.