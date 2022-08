Eduardo Vargas atraviesa un complejo momento en Atlético Mineiro luego de ser expulsado en la eliminación del Galo de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El delantero ingresó a los 79 minutos del partido de vuelta y recibió dos tarjetas amarillas antes del término del partido y no pudo estar en la tanda de penales, la razón por la que había ingresado.

Tras no conseguir el paso a las semifinales del torneo, Cuca, el entrenador de “Turboman”, criticó la actitud del futbolista chileno. “Una cosa es que uno sea expulsado por una necesidad, pero, ¿por un reclamo? No podemos aceptarlo. No tengo ninguna explicación para lo que pasó. Quiero hablar con él y después tomaré una decisión”, manifestó.

Ahora, el director deportivo del club, Rodrigo Caetano, también se refirió a la situación del seleccionado de La Roja. En conferencia de prensa, el encargado de los movimientos del primer equipo expuso que Vargas se disculpó con sus compañeros por la tarjeta roja.

Pese al arrepentimiento del chileno, Caetano informó que el futbolista de 32 años recibió una sanción económica por parte de la dirigencia, aunque no especificó el monto de ésta.

Además, Eduardo Vargas se ha convertido en el foco de las críticas de los hinchas de Atlético Mineiro, quienes lo responsabilizan de la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.

El próximo encuentro del Galo será en su visita al Coritiba por la fecha 22 del Brasileirao. De momento, Cuca no ha confirmado si el bicampeón de América estará en la convocatoria o también recibirá un castigo deportivo.