Claudio Borghi lamenta las dudas de Alexis Sánchez a su reconocimiento en Chile : “No era el lugar adecuado para decirlo”

Las palabras de Alexis Sánchez en torno a la falta de reconocimiento que dijo sentir en Chile por sus logros deportivos durante su presentación en el Olympique Marsella, lo que fue analizado por su exentrenador en La Roja, Claudio Borghi.

“Siempre me han tratado bien en todos los lugares donde he ido fuera de Chile. Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera. Son cosas lindas, que a veces llegan cuando tu no lo esperas”, planteó el atacante en Francia, algo que cuestionó el hoy comentarista de Radio Futuro.

“No sé a qué se refirió pero no era el lugar adecuado para decirlo. No soy nadie para dar consejos, pero si hablase mas con los medios chilenos uno podría entender más su molestia. Es una declaración no adecuada, mucha gente se sintió tocada. Debe ser, con Vidal, de los jugadores a los que más cariño se le tiene en Chile“, aseguró Claudio Borghi en conversación con ADN Deportes.

Claudio Borghi y las expectativas por Alexis Sánchez

El campeón del mundo con Argentina en 1986 destacó el equipo al que llega el “Niño Maravilla”. “Va a un club muy importante, históricamente es el más importante de Francia por los logros que tiene pero hoy tiene un equipo muy joven. Tiene competencia internacional también, pero el PSG hoy se lleva los elogios. No sé si ha hecho una apuesta a jugar muchos partidos y sentirse importante, tendremos que ver a lo largo del campeonato como se desarrolla”, explicó el “Bichi”, que reconoció tener otra expectativa para el mercado de fichajes del delantero.

“Para mi estaba pintado para el fútbol español, pero no sé las diferencias económicas entre un club y otro. El fútbol francés hoy no está en los primeros escalones de Europa, pero el Marsella es un club con historia”, cerró en el diálogo con ADN Deportes.