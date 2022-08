Alexis Sánchez vive sus primeras horas como jugador del Olympique de Marsella. Durante la tarde de este miércoles, el tocopillano se robó todas las miradas en su nuevo equipo, en una jornada donde fue presentado oficialmente y luego conoció a sus compañeros en el entrenamiento.

El cuadro marsellés registró cómo fue la primera práctica del “Niño Maravilla” con el plantel. Mediante un video publicado en las redes sociales del club, se vio a un Sánchez sonriente, recibido entre abrazos por parte de su DT, el croata Igor Tudor, y también experimentó la intensidad de los trabajos en cancha.

Alexis 🇨🇱 ya entrenó con sus nuevos compañeros de cara a la Jornada 2 de la @Ligue1_ESP 🔛 Intensidad.pic.twitter.com/0kcmSegdhH — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇨🇱 (@OM_Espanol) August 11, 2022

El goleador de La Roja volvió a tener contacto con el balón, uno de los aspectos que más necesitaba según explicó en la conferencia de prensa de su presentación. “Estaba entrenando con el Inter, físicamente me siento bien. Me falta ajustar algunos detalles de jugar fútbol, más contacto con el balón, pero físicamente me siento bien”, comentó.

¿Podrá debutar Alexis Sánchez durante este fin de semana?

El chileno comienza su adaptación en el elenco francés para estrenarse pronto en el terreno de juego. El próximo partido del Olympique Marsella será este domingo 14 de agosto como visitante contra Brest por la segunda fecha de la Ligue 1, instancia a la cual habrá que esperar si Alexis Sánchez será citado. Si no, lo más probable es que vea acción el sábado 20 de agosto, cuando el club marsellés reciba al Nantes.