Alexis Sánchez afronta su estatus de estrella en el Olympique Marsella: “Me gusta que las cosas sean difíciles para yo hacerlas fácil”

A las pocas de ser ratificado el acuerdo y firma de contrato, Alexis Sánchez afrontó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del Olympique Marsella tras horas frenéticas desde la multitudinaria recepción que vivió en Francia ayer martes hasta oficializar su vínculo con el club.

“La recepción de ayer me dejó muy feliz, me sorprendieron. Se ve una pasión grande, espero hacerlo de la mejor forma en la cancha. Estaba entrenando con el Inter, físicamente me siento bien. Me falta ajustar algunos detalles de jugar fútbol, más contacto con el balón, pero físicamente me siento bien”, planteó el “Niño Maravilla”, que explicó sus razones para llegar a este club.

“Me han comentado de la historia que tiene este club, siendo el único equipo francés que ha ganado la Champions. Es un reto para mi ganar algo acá, voy a un lugar porque quiero ganar (…) Jugué en Italia, España, Inglaterra y venir a Francia es un desafío. ¿Por qué acá? Un compañero mío en Inter (Lucien Aguoumé) me dijo que Marsella era el más grande de Francia, lo pensé y dije ¿por qué no? Haré todo lo posible para ganar algo”, planteó Alexis Sánchez, que recalcó su interés en acabar con la sequía de títulos del elenco francés.

“Jugar Champions es algo lindo para cualquier jugador y es bueno competir. Venir acá y ganar algo es un reto personal. Fui al Inter, donde no ganaban títulos hace 11 años. Acá el último trofeo es del 2010, es un reto. El equipo es bueno, la idea mia es lograr algo acá“, recalcó.

Alexis Sánchez y sus referencias del Olympique Marsella

El “Niño Maravilla” aseguró que, más allá de la cercanía que en ADN Deportes le planteó Mauricio Isla en torno a su experiencia en el club al que ahora llega, todavía no pudo profundizar en ello.

“No he podido conversar con Isla, pero me comentó tiempo atrás que le gustó la ciudad y el equipo. He tenido un día lleno de cosas, pero lo que más quiero ahora es entrenar con el equipo y jugar”, planteó, además de descartar influencia de dos exentrenadores suyos y que estuvieron en el equipo: Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

“Son dos entrenadores impresionantes por su forma de hacerlo en el día a día, siempre quieren ganar. Bielsa te enseña siempre con los movimientos, la presión de Sampaoli también nos ayudó mucho en la Copa América 2015″, planteó Alexis Sánchez, que no desconoció su estatus de estrella en una competencia nueva para él,.

“Me gusta la presión, que las cosas sean difíciles para yo hacerlas fácil. La presión ha sido parte de mi carrera, te enseña a mejorar y jugar con eso (…) La liga francesa es intensa, se ve un equipo con mucha calidad. Me gustó el estilo de juego que vi, con mucha presión arriba”, planteó el nacional, agradecido de la recepción de los hinchas.

“Siempre me han tratado bien en todos los lugares donde he ido fuera de Chile. Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y muchas veces se quiere más lo de afuera. Son cosas lindas, que a veces llegan cuando tu no lo esperas”, cerró.