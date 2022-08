La dura acusación de Carlos Chandía a Sergio Jadue: “Me fui del referato cuando me pidió que perjudicara a dos clubes”

Mientras continúa con su recuperación tras el grave accidente que sufrió hace algunos meses, y intenta retomar su trabajo en la alcaldía de Coihueco, Carlos Chandía volvió con artillería pesada.

Esto luego de que comentara y recordara diversos episodios que vivió con Sergio Jadue, ex mandamás del fútbol, en especial cuando el ex presidente de Unión La Calera le pidiera perjudicar directamente a dos equipos nacionales.

En conversación con radio Inicia, el ex juez nacional aseguró que “me fui del referato cuando Sergio Jadue me pidió que perjudicara a dos clubes, Santiago Wanderers y Everton“, partió diciendo.

“Yo le pregunté: ‘¿Pero ellos no eran sus amigos suyos, cuando quisieron sacar a Harold (Mayne-Nicholls)?’, refiriéndome a que fueron dos clubes que lo apoyaron para ser elegido presidente. Y me contestó: ‘Eran amigos míos, pero ya no son amigos míos‘”, complementó el hoy jefe comunal de Coihueco.

Según el relato de Chandía, se negó a dicha solicitud. Revisando el libro de historia, en aquella oportunidad Santiago Wanderers cayó ante Deportes Iquique, mientras que Everton no pasó del empate frente a Coquimbo Unido, algo que daría píe para que Jadue le comentara al ex juez: “salió casi perfecto“.

“‘¿Casi perfecto, qué?‘, le dije yo. ‘No, los árbitros nunca supieron lo que usted me pidió‘”, aseguró Carlos Chandía en la conversación con Sergio Jadue.

Insistió en que “no sé por qué quería perjudicarlos, si ellos derechamente habían estado contra Harold y en favor de la alianza de Jadue. No reconozco cuál fue el problema que hubo entre ellos, pero algo pasó. O a lo mejor solo quería deshacerse de mí, no más”, aseguró Chandía.

Más acusaciones de Carlos Chandía contra Sergio Jadue

En la misma conversación, el actual alcalde de Coihueco aseguró que “un día me llama a su oficina para decirme que me ve trabajando demasiado solo y que ya me tiene un nuevo equipo. ‘No, no estoy solo’, le dije, y le nombré a todos los que trabajaban conmigo. ‘Bueno, ahora vas a trabajar con Pablo Pozo, Gastón Castro y Mario Sánchez’, me dijo. Yo me negué y me fui“, aseguró.

“Yo después me desentendí de eso, no continué, no supe más de Jadue hasta lo después de lo que pasó con la Copa América, con el tema de lo que ocurrió con la FIFA. La verdad es que de ese caballero ni ganas tengo de hablar”, cerró Chandía sobre el tema.

Al finalizar, comentó la implementación del VAR en el fútbol chileno: “las manos dejaron de ser manos, hoy día todo lo van a preguntar, entonces les falta autonomía a los árbitros. Evidentemente hay una tecnología que está mal utilizada en este minuto. Está complicando más a los árbitros”, cerró Carlos Chandía.