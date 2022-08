Mauricio Isla, zaguero de Universidad Católica, respondió a los reclamos que hicieron desde Everton por el arbitraje durante el partido entre ambos equipos que terminó con un empate 1-1 en la fecha pasada del torneo.

Luego del encuentro, el director deportivo del cuadro viñamarino, Gustavo Dalsasso, afirmó que el “Huaso” tuvo influencia sobre el árbitro para anular un gol de Matías Campos López. “El gol lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador de la UC no cobran infracción, lo hicieron solo porque Isla gritó”, indicó el exarquero.

Por su parte, el lateral derecho se refirió al tema este martes en rueda de prensa y señaló que “dentro del área no se puede tocar y yo sentí que me tocaron. Y punto. Dalsasso también tiene experiencia, jugó varios años. No porque sea Mauricio Isla o porque juegue en la selección voy a andar arbitrando. Es una falta de respeto para mí”.

En otra línea, el ex Flamengo destacó el protagonismo que deben tener los juveniles de la UC para potenciar el plantel. “A veces no son tan fundamentales los jugadores grandes, acá hay jóvenes que también pueden ser líderes, que son muy participativos dentro y fuera de la cancha, eso es importante para todos”, comentó.

En tanto, el defensor nacional aseguró que “yo me destaco por ser una persona alegre y por enseñar lo que he aprendido de los jugadores de élite con los que he estado. Eso trato de llevar acá en Católica con los jóvenes”.

Por último, Mauricio Isla tuvo palabras al respecto de las salidas de Marcelino Núñez y Diego Valencia a Inglaterra e Italia, respectivamente. “Católica debe sentirse feliz cuando sus jugadores salen a equipos europeos. Se ve que el club está haciendo las cosas bien”, puntualizó.

“Después, se tiene que ver quién puede llegar para suplir a los que se fueron, pero lo fundamental es trabajar para que los más jóvenes rindan en Chile y luego se puedan ir a Europa”, concluyó.