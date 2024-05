“Ojalá no dar justificación a los que tienen una agenda anti U”: Cecilia Pérez aboga por un buen comportamiento en el Clásico Universitario / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

En la previa al Clásico Universitario, Cecilia Pérez abordó con optimismo una nueva edición de dicho enfrentamiento, con la particularidad de contar con aforo completo en el Estadio Nacional.

“Nunca se debió haber visto como lejano. Demostramos que las cosas se estaban haciendo bien, solucionando errores. Costó que la autoridad entendiera, no sé si agradecer corresponde a lo que sucede, pero ya tener 45 mil hinchas es importante para nuestros fanáticos y el plantel. Ojalá el comportamiento siga siendo el correcto y no otros problemas para no tener justificación de aquellos que tienen una agenda “anti U” para bajar aforos”, aseguró la vicepresidenta de Azul Azul, aplaudiendo la gestión de Gustavo Álvarez.

“Desde una humildad que hace mucho tiempo no se veía en el fútbol y en la U, tiene un plantel tremendamente unido, donde no se calientan la cabeza y que saben que tienen que demostrar en la cancha. Es lo que merece el hincha tras años de sufrimiento”, explicó Cecilia Pérez, sin asegurar que si o si llegarán refuerzos para el segundo semestre.

“Es como obligación, pareciera, el traer refuerzos, pero después de este partido se conversará con el cuerpo técnico y el gerente deportivo (...) Depende de muchas cosas, pero más allá de eso, el plantel que tenemos es súper competitivo, tenemos al menos dos jugadores por puesto”, señaló, descartando que exista una preocupación por el hecho que Lucas Assadi no haya sido citado para el Clásico Universitario.

“Lo admiramos, es un tremendo jugador canterano, que representa muchos valores del club. Álvarez va viendo durante la semana quien puede ser titular, nadie tiene el puesto asegurado. Confiamos en el planteamiento del profesor, sabiendo que solo puede citar a 18. Ojalá pueda tener los espacios, uno sabe que los va a tener”, concluyó Cecilia Pérez en el ingreso al estadio Nacional.