A pesar del complejo momento que vive el club, U. de Chile saca cuentas alegres con los más jóvenes del equipo, ya que se convirtió en el primer club en cumplir la regla del jugador sub 21 exigida en el reglamento del Campeonato Nacional 2022.

La U logró este registro durante el partido ante Unión Española disputado por la fecha 21, el cual completó los 1.890 minutos que piden las bases del torneo como mínimo,

“Este destacado registro da cuenta de la importancia que han ganado los jugadores formados en el club en nuestro primer equipo masculino, y por qué cada día vienen siendo protagonistas en el torneo nacional”, señaló Universidad de Chile mediante un comunicado oficial.

En el detalle, son diez los jugadores azules que han aportado minutos para cumplir la regla del Sub 21: Marcelo Morales, Bastián Tapia, Darío Osorio, Lucas Assadi, Daniel Navarrete, José castro, Simón contreras, Cristóbal Muñoz, Renato Cordero y Yahir Salazar, este último aún no debuta profesionalmente pero aportó minutaje gracias a su presencia en la selección chilena sub 20.

Por último, U. de Chile informó que 5.606 minutos es la suma total de todos los minutos que han jugado sus futbolistas sub 21 durante el Campeonato Nacional 2022.

Consignar que el Artículo 31° del reglamento señala que “en la sumatoria de todos los partidos de la fase regular del Campeonato que dispute cada club, los jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2001, deberán haber disputado a lo menos el 70% de los minutos efectivamente jugados, considerando para cada partido sólo los primeros 90 minutos”.