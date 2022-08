Este jueves, Erick Pulgar fue presentado antes los medios brasileños como nuevo refuerzo del Flamengo. En su primera conferencia de prensa, el volante chileno se refirió a las críticas de algunos hinchas del “Mengao” por su contratación.

“No tengo miedo a nada y voy a tratar de revertir todo lo que piensan de mí. Lo haré en el campo, que es donde tengo que demostrar”, señaló el volante nacional.

Al ex Fiorentina le consultaron sobre la denuncia de abuso sexual a la cual se le vinculó. Al respecto, Pulgar indicó que “sobre mi vida fuera del fútbol hablo muy poco, todo lo que me sucedió en su momento ya está cerrado. Ahora estoy disfrutando aquí en Flamengo. No recibo preguntas fuera del fútbol”.

Erick Pulgar se emociona por jugar con Vidal en Flamengo

Además, el formado en Deportes Antofagasta mostró su emoción por compartir camarín con Arturo Vidal. “Vengo jugando con él hace muchos partidos. Ya es un honor jugar con él en la selección chilena y ahora más que lo voy a poder disfrutar en el día a día. Espero seguir aprendiendo de él”, comentó.

“Cuando supe que todo iba avanzando bien en la negociación, hablé con Arturo Vidal y me comentó que había un muy buen grupo, que era muy buena la hinchada. Hablé con Mauricio Isla y me comentó lo mismo. Llegué aquí y todo lo que me dijeron era real”, mencionó Pulgar respecto a sus charlas con los referentes de La Roja que vistieron los colores del “Fla”.

El ex Universidad Católica también trazó sus objetivos con el “Mengao”. En este sentido, se alineó con los deseos de Vidal sobre ganar la Copa Libertadores. “Como dijo Arturo, la ambición de querer ganar, ya sea el torneo nacional, Libertadores o la copa que se juegue. Eso siempre será un sueño y una meta por cumplir”, complementó.