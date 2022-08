Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul: “Los hinchas de la U están viviendo una discriminación grosera”

En la edición de este miércoles en Los Tenores, nuestros panelistas analizaron el momento crítico que vive la U de Chile con uno de los directores de Azul Azul, Juan Pablo Pavez.

Quien ingresó al directorio en abril de este año, como representante de Daniel Shapira, parte de la disidencia respecto a Sartor, empresa que tiene la mayoría de las acciones de la sociedad anónima que rige los destinos del club.

“Quiero dejar fuera a los jugadores y cuerpo técnico, es algo irrelevante ahora. Sabemos que están dando lo mejor de sí, creo que vamos a salir adelante. Me quedo con las palabras de Kudelka y la fractura institucional, hay detalles que no se han podido resolver y se debe ver con unidad, que todos los estamentos trabajen en una sola dirección, pero la unidad se consigue, no se decreta“, planteó Juan Pablo Pavez, que lamentó la falta de refuerzos en el último mercado de fichajes.

“Esperamos enmendar, el año pasado fue del terror. Nos faltó un refuerzo de jerarquía, me hubiese encantado tener a Mauricio Isla vestido de azul. Creemos que se puede salir adelante, tenemos partidos dificilísimos, pero el plantel va a pelear fuerte (…) El club no atraviesa el mejor momento económico, pero desde mi punto de vista era muy importante refozar el plantel. Con un poco más de jerarquía, cambia bastante. Martín Parra está en el club, pero estructuralmente dolió porque no era lo que teníamos planificado. Igualmente, le deseo lo mejor como jugador“, apuntó el director de Azul Azul, que también afrontó el alto nivel de inversión por Ignacio Tapia.

“Claramente llama la atención los montos por Tapia, hay poca explicación lógica, pero lo pidió Roggiero. Ahí no participaba aún en el club, pero no tengo más antecedentes. Eso se ha corregido en este mercado, con dos titulares de la Primera División en Argentina. ¿Vínculos con Fernando Felicevich? Son los mismos rumores que tienen todos, es un tema del que no tenemos mayores antecedentes. No somos investigadores privados, es imposible que podamos saber un tema así. El grupo Sartor transparentó en papeles quienes son los dueños, supongo que ellos serán”, explicó.

Juan Pablo Pavez y posibles soluciones al momento de la U de Chile

En torno a la teoría respecto de una posible salida de Sartor y una eventual intervención de la casa de estudios, se mostró escéptico. “Veo muy complicado que asuma la Universidad, Sartor tiene todos los votos para administrar. La casa de estudios está preocupada, pero a mi no me corresponde profundizar en eso. El ideal que yo veo es un club que no tenga controladores, no es lo mejor. Por ejemplo, la estructura societaria de la UC me parece la ideal, permite que hayan consensos y engrandece al club“, planteó ante la necesidad de una inversión mayor.

“Sartor estará disponible a escuchar oferta, pero tiene que haber un gran grupo que esté dispuesto a invertir, lo que es un ideal que suena difícil. Heller estuvo vendiendo dos años el club y nadie se acercó. Ahora suena más factible porque hay más gente interesada en un cambio de rumbo del club“, profundizó, junto con criticar el hecho de no tener recinto estable para jugar este año.

“Los hinchas de la U están viviendo una discriminación grosera. Rechazo la violencia, pero hay un 95% que se porta excelente. El tema de la delincuencia es un tema país, en donde tu vayas. Es algo más profundo que echarle la cuña al fútbol”, recalcó, junto con hablarle directamente a los hinchas de la U de Chile.

“Me gustaría pedirle perdón a los hinchas por todo lo que han pasado, ya podremos recuperar el estadio Nacional y que tengan confianza en que volveremos a ser grandes como somos“, cerró en el diálogo con Los Tenores.