Diego Rubio vuelve a anotar por Colorado Rapids y ya suma 10 goles en la MLS

En una verdadera guerra de goles, el Colorado Rapids de Diego Rubio venció en un partidazo a los New York Red Bull como visitante, imponiéndose por 5-4 en un encuentro donde el delantero nacional fue protagonista.

De hecho, el atacante de 29 años fue parte importante de la remontada de su equipo en la MLS, el cual iba cayendo 2-0 a los 20 minutos, cuando logró finiquitar una recuperación de pelota que le permitió anotar el descuento y, con ello, su décimo gol en la temporada.

Count 'em.. that's 1️⃣0️⃣ goals on the season for @DiegoRubio_!!#RBNYvCOL pic.twitter.com/KPammI9bGO

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) August 3, 2022