Publican lista de los autos más robados en Chile durante 2025

Este viernes se dio a conocer el primer ranking nacional de los modelos de autos más robados en Chile durante 2025, según datos entregados por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).

De acuerdo con la entidad, hasta octubre de este año se registraron 11.511 vehículos robados, alcanzando su peak ese mismo mes, con 1.037 unidades afectadas.

Modelos de autos más robados en 2025

Según la AACH, estos son los 10 autos “preferidos” a la hora de cometer delitos:

Toyota Hilux Toyota RAV4 Mitsubishi L200 Chevrolet Groove Ford Territory Suzuki Baleno Kia Soluto Kia Rio Nissan Frontier Toyota Land Cruiser

Toyota Hilux / nuttapong Ampliar

¿Dónde se recuperan más autos robados?

El análisis también reveló las comunas donde más vehículos han sido recuperados gracias al sistema de lectores automáticos de patentes (LPR), que opera en 260 comunas del país.

Según la AACH, este sistema ha permitido 1.500 recuperaciones solo en 2025 y más de 5.200 desde 2021, cuando comenzaron las alianzas público-privadas.

Las comunas con más autos recuperados este año son:

Maipú (100) Pudahuel (83) Quilicura (76) Santo Domingo (60) Conchalí (45) Valparaíso (43) Renca (39) Huechuraba (37)

Más atrás aparecen Quilpué (34), San Miguel (29), La Granja (28), Antofagasta (27), El Quisco (25), Iquique (25) y San Bernardo (24).