Diego Rubio vuelve a marcar en la MLS y se convierte en la figura del duelo entre Colorado Rapids y Los Ángeles Galaxy

El chileno Diego Rubio continúa con su buen presente goleador en la MLS de Estados Unidos. Durante la noche de este sábado, participó en el importante triunfo por 2-0 de Colorado Rapids sobre Los Ángeles Galaxy.

El delantero nacional fue el encargado de abrir la cuenta al minuto 20. En pleno contragolpe, el ex Colo Colo se ubicó fuera del área rival, recibió el balón y en pocos segundos no dudó para rematar de derecha y clavar su disparo en un rincón del arco.

En el segundo tiempo, el conjunto dueño de casa amplió su ventaja en el marcador con tanto de Gyasi Zardes a los 75′, quien terminó por sellar el 2-0 definitivo. En tanto, tras el partido Rubio fue nombrado como la figura del compromiso.

Con este triunfo, Colorado Rapids llegó a los 24 puntos y escaló al puesto 11° en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la MLS.

Por su parte, Diego Rubio estiró su racha de goles en la elite del fútbol estadounidense. Este 2022, el ariete de 29 años ha convertido 9 anotaciones en 18 duelos disputados, superando la cuota que tuvo el 2021, donde marcó 5 tantos.

dIeGo RuBiO iS nOt An AlL-sTaR #COLvLA | @DiegoRubio_ pic.twitter.com/BP576gZ7JU

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) July 17, 2022