Alphonso Davies decide donar todas sus ganancias del Mundial de Qatar a instituciones benéficas en Canadá

Durante la jornada de este martes, Alphonso Davies anunció una importante decisión para ayudar a los más necesitados en Canadá. El jugador del Bayern Múnich donará a instituciones benéficas todas las ganancias que obtenga de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

“Canadá nos dio la bienvenida a mí y a mi familia y nos dio la oportunidad de una vida mejor. Me permitió vivir mis sueños. Es un gran honor jugar para Canadá y quiero retribuir, así que he decidido que donaré las ganancias de la Copa Mundial de este año a organizaciones benéficas”, confirmó el zaguero a través de su cuenta oficial de Twitter.

El futbolista llegó a Norteamérica con 5 años de edad luego de escapar de un campo de refugiados en Ghana. Su familia, de origen liberiana, logró ser parte de un programa de restablecimiento familiar en territorio canadiense. Ahí, el actual defensa del Bayern Múnich encontró una inmejorable oportunidad de surgir.

Actualmente, Alphonso Davies es la gran figura que tiene la Selección de Canadá para comandar al equipo en el Mundial de Qatar 2022, donde comparten el Grupo F con Bélgica, Marruecos y Croacia.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.

— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) August 2, 2022