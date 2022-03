Alphonso Davies está próximo en regresar al Bayern Munich tras sufrir problemas cardíacos

El lateral del Bayern Múnich Alphonso Davies se prepara para volver de manera completa a los entrenamientos del equipo después de haber estado de baja desde principios de enero por problemas cardíacos a raíz de una infección por coronavirus.

El canadiense, de 21 años, no juega desde diciembre, ya que le diagnosticaron una leve inflamación del músculo cardíaco. Pudo empezar a realizar partes del entrenamiento del equipo la semana pasada, y espera que su progreso continúe.

“Mi recuperación ha ido bien hasta ahora. No tengo ningún problema con los músculos y el corazón. Pero no estoy al 100%, todavía no. Estoy feliz de poder entrenar de nuevo y estoy listo para trabajar”, señaló en una entrevista a la web del club bávaro.

“Estoy dando todo. Estoy trabajando en estrecha colaboración con el cuerpo médico y el personal de rehabilitación. Y estoy entrenando muy, muy duro con y sin balón, corriendo mucho, entrenando bien. Espero poder volver pronto a ayudar al equipo“, apuntó.

El regreso del lateral izquierdo impulsaría al Bayern a entrar en las semanas cruciales de la temporada. El Bayern encabeza la Bundesliga con seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, al que se enfrentará el 23 de abril. Su próximo partido liguero será el 2 de abril en Friburgo, y los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Villarreal el 6 y 12 de abril.