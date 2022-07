Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, analizó lo que fue el importante triunfo albo por 3-1 ante U. de Chile, resultado que estira a 10 años la racha del “Cacique” sin perder el Superclásico.

En conferencia post partido, el técnico del “popular” reconoció que “el primer tiempo el juego directo del rival nos complicó. Estoy conforme con el rendimiento, no fue un partido lindo para ver, no tuvo muchas emociones, pero lamentablemente en los clásicos últimamente no sale tan bien el espectáculo”.

El argentino-boliviano apuntó a los errores defensivos de la U. “Sabíamos que en algún momento el rival iba a cometer errores, porque es un equipo en formación. Hubo poco espacio en el partido, pero mantuvimos la constancia y eso nos permitió marcar diferencias”, señaló.

El DT albo también mostró su confianza para encarar el Superclásico. “Dirigir clásicos es algo que me motiva. No siento temor ni presión. Tratamos de entregarle ese mensaje a los jugadores durante la semana, de que tengan confianza para ganar el partido”, afirmó.

Además, Gustavo Quinteros aseguró que solo se centra en ganar con Colo Colo y no en los equipos que están cerca del “Cacique” en la tabla. “Tenemos el objetivo claro que es el campeonato. Trabajamos con humildad para cada fin de semana. No gastamos energía pensando en que si ganó o perdió el que viene más atrás”, complementó.