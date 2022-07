El Superclásico en Talca sigue en pie: rechazan orden de no innovar en el recurso de protección que interpuso el alcalde 

Este lunes, el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Gerardo Bernales, confirmó que se rechazó la orden de no innovar en el recurso de protección que interpuso el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, con el objetivo de evitar la realización del Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo en el Estadio Fiscal.

“Atendido a los antecedentes, el tribunal estimó que no era procedente la orden de no innovar, por lo tanto, las cosas siguen su curso normal en lo deportivo, administrativo y gubernamental”, anunció Bernales tras la determinación.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Talca consideró que el Superclásico sí se debería jugar en la ciudad porque “es lo que corresponde mientras no se vea fondo. Nosotros vemos la parte concreta que se nos pidió y estimamos que no procedía la orden de no innovar de acuerdo a los fundamentos”.

En cuanto al recurso de protección que interpuso el jefe comunal talquino, Gerardo Bernales comentó que “nosotros podemos poner la causa, pero también las partes tienen su derecho para ejercer procesalmente. Se está reclamando la vulneración de derechos, frente a eso, tendrá que verlo una sala de fondo. Nosotros no podíamos, en una mera cuenta, poder resolver el tema”.

En tanto, el delegado presidencial de la Región del Maule, Humberto Aqueveque, conversó con Los Tenores de ADN e informó que Carabineros dio el visto bueno para Talca albergue el partido, sin embargo, se tomará una decisión oficial una vez se reúnan con Azul Azul durante la tarde de este lunes.