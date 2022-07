Octavio Rivero, nuevo delantero de Unión Española para este segundo semestre, se refirió a su frustrado regreso a Colo Colo durante el año pasado, cuando quedó sin club tras dejar a Santos Laguna.

“Hubo posibilidades de volver, habíamos llegado a una negociación. Hablamos en enero cuando estaba en México, yo tuve un problema en el club mexicano y me quería ir, desde ese momento venía hablando con Colo Colo de ciertas condiciones”, señaló el atacante uruguayo en ESPN.

El artillero charrúa explicó que “llegado el momento, cuando finalicé mi contrato en México, volví a Uruguay y quedé libre, las condiciones que habíamos hablado cambiaron mucho. ¿Por qué pasó eso? Si habíamos hablado una cosa y después pasó otra”.

Rivero deseaba retornar a Macul, pero lamentó que se modificaran los detalles de aquel contrato que le ofrecieron los albos. “Me dolió porque yo estaba ilusionado de poder volver, es un lugar donde me encantaría regresar, pero no me gustó cómo se manejó la situación, se debió manejar de otra manera”, indicó.

“Para ir a un lugar en donde te cambian las condiciones y el cual quiero mucho, yo prefiero ir bien, estar claro, sin tener este tipo de situaciones”, agregó el actual delantero “hispano”.

El uruguayo también expresó sus dudas por las reales intenciones que tenía la directiva del “Cacique”. “Yo no conozco a la persona que llevó las negociaciones en ese momento, no sé si se aprovecharon de mí, espero creer que no, porque no sería lindo, pero sabemos que en el fútbol pasa eso”, añadió.

Por último, Octavio Rivero recalcó que su cariño por los albos sigue latente y dejó claro que no celebrará si es que les anota un gol. “La verdad es que no lo gritaría, la pasé muy bien en Colo Colo, fue el lugar en donde más crecí como jugador y persona. Tengo grandes amigos ahí dentro, no solo jugadores, también gente del club”, complementó.

“Fue donde logré más títulos, que es importante, lo que todo jugador quiere, es un lugar que quiero mucho. Si me toca hacerles un gol, estaría feliz por Unión Española, pero con respeto no lo gritaría”, concluyó.