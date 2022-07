Luego de semanas de incertidumbre, este miércoles se resolvió que el Superclásico entre la U. de Chile y Colo Colo se jugará en el estadio Fiscal de Talca el próximo 31 de julio.

Según información de ADN Deportes, la ANFP logró un acuerdo con el Instituto Nacional del Deporte, organismo propietario y controlador del recinto. En tanto, desde la Delegación Presidencial del Maule confirmaron que recibieron la petición de la dirigencia de Azul Azul.

“Se ingresó una solicitud para la celebración del encuentro deportivo. Con esto, haremos las respectivas derivaciones a Carabineros para evaluar las medidas de resguardo y protección. Estamos viendo los criterios del informe con representantes de la Universidad de Chile”, expuso el delegado Humberto Aqueveque, pese a que ya existen avanzadas gestiones para la autorización.

A menos de dos semanas para el Superclásico, la noticia no tuvo una buena recepción en la Municipalidad de Talca. El alcalde Juan Carlos Díaz, quien ya había manifestado su rechazo a la posibilidad de albergar el encuentro, cuestionó la determinación.

“Desconozco los antecedentes, no se nos ha hecho llegar ninguna información. La aprobación no depende de la municipalidad, pero me parece una mala decisión si se autorizara acá, porque es un partido de algo riesgo. Durante y después de estos encuentros se producen desmanes y otro tipo de anomalías. Yo sugeriría, si se me consultara, que se buscara otro lugar, ojalá en la Región Metropolitana, y no se traiga a nuestra ciudad”, apuntó el edil.

De todos modos, solo resta la oficialización por parte de la Delegación Presidencial del Maule y la ANFP. De esta manera, el Superclásico entre la U. de Chile y Colo Colo se jugará en el estadio Fiscal de Talca el próximo domingo 31 de julio desde las 15:00 horas.