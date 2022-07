River Plate se reunió con dirigentes de Conmebol por polémico arbitraje de Roberto Tobar en los octavos de final de Copa Libertadores

El arbitraje que tuvo el chileno Roberto Tobar durante los octavos de final de Copa Libertadores entre River Plate y Vélez Sarsfield sigue causando polémica.

Los dirigentes del elenco argentino viajaron a Córdoba para encontrarse con el presidente de la Conmebol, Eduardo Domínguez, quien está en esa ciudad visitando las instalaciones del Mario Alberto Kempes, estadio que será sede de la final de la Copa Sudamericana.

El motivo de la presencia de los dirigentes millonarios fue presentar oficialmente una protesta por el arbitraje y la actuación de Roberto Tobar en la revancha de los octavos de final de la Libertadores ante Vélez en el estadio Monumental. También se quejaron de la actuación del VAR, a través del vicepresidente millonario Matias Patañan.

Al respecto, desde Olé sostienen que “el presidente de la AFA publicó en su cuenta de Twitter un par de fotos de un almuerzo que se llevó a cabo Córdoba, del que participaron Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y algunos dirigentes. Y a la hora de repasar los nombres, no hay que pedir revisión ni pasar repeticiones: las únicas autoridades no cordobesas fueron precisamente Jorge Brito, presidente de River, e Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo”.

En esa línea, añaden que Brito rompió el silencio y aseguró que la decisión de Roberto Tobar fue “un error grave”, que algunas cosas no le cerraron y que no se aplicó el protocolo VAR: ‘No puede usar el reglamento cada uno como quiere. El VAR es bidireccional, pero es una herramienta, no la máxima autoridad arbitral’.

El medio cierra diciendo que River “en la semana siguiente tendrá reuniones con gente de Conmebol para hacer el planteo de lo que ocurrió y que les den sus respuestas para que estas cosas no pasen más”.