Gallardo no se guardó nada tras la derrota de River Plate en Libertadores: “Peor que esto no podemos jugar”

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, no se guardó nada y terminó con una clara autocrítica luego de la derrota 1-0 que sufrieron sus dirigidos, con Paulo Díaz como titular, ante Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

En rueda de prensa post partido, el “Muñeco” reconoció que sus pupilos dejaron una mala imagen en la cancha. “Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Somos conscientes de que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen”, señaló.

El exjugador argentino reconoció que el rival logró opacar todo el sistema del cuadro “Millonario”. “En esa incomodidad que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos. Cuando hablé de un partido incómodo, es esto, la segunda pelota, lo físico, no lo supimos jugar. No estuvimos”, agregó.

Marcelo Gallardo confía en la remontada

De cara a la revancha en condición de local, Marcelo Gallardo se mostró más optimista. “Podemos dar vuelta la serie. Somos consientes de lo que hicimos hoy. Estos partidos nos va a enseñar mucho para lo que se puede presentar la semana que viene. Pero va a ser un partido distinto porque entendemos que no podemos jugar como hoy”, agregó.

River Plate con Paulo Díaz y compañía volverá a chocar ante Vélez Sarsfield por octavos de final de Copa Libertadores el próximo miércoles 6 de julio.