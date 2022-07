José Luis Villanueva tras fichaje de Solari por River: “Después se irá a México y volverá a Colo Colo”

El ex seleccionado chileno, José Luis Villanueva, aprovechó la tribuna que tiene en ESPN para referirse al fichaje de Pablo Solari por River Plate.

El “Pibe” dejó Colo Colo para incorporarse al elenco trasandino, el cual viene de ser eliminado en los octavos de Copa Libertadores por Vélez Sarsfield.

Villanueva fue enfático en señalar que no ve a Solari jugando en Europa en los próximos años.

“Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, después va a ir a México y va a volver a Colo Colo“, lanzó tajantemente. .

En esa línea, añadió que “si comparo lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez, de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”, agregó Villanueva.

Consignar que Pablo Solari marcó 16 goles con los albos en dos temporadas.