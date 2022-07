Diego López le deja la puerta abierta a Marcelo Díaz en la U: “Jugadores de calidad son siempre bienvenidos”

El técnico de U de Chile, Diego López, conversó con los medios este viernes en conferencia y puso el foco en las contrataciones del cuadro azul para lo que resta de la temporada.

El entrenador charrúa volvió a valorar la opción de que Marcelo Díaz retorne a la U. “Es un gran jugador, le dio mucho a la selección chilena, está identificado con este equipo. Los jugadores de calidad son siempre bienvenidos”, señaló.

Sin embargo, el estratega de Universidad de Chile reconoció que es no es tarea simple sumar más refuerzos. “Hemos traído dos jugadores que van a potenciar a los jóvenes que tenemos. Debemos ser cuidadosos con lo que se pueda traer. En las posiciones a reforzar, ya hablé con los directivos y veremos. El mercado no es fácil a veces”, indicó.

Además, Diego López confirmó que el nuevo jugador azul Nery Domínguez, está listo para jugar este domingo ante Antofagasta. “Hizo una semana completa de trabajos con nosotros, está en condiciones de estar a la orden, está bien físicamente y se ha ido adaptando. Es un jugador que nos puede aportar mucho”, comentó.

La U no podrá contar con el delantero Cristian Palacios tras su expulsión contra La Calera. Al respecto, el charrúa afirmó que “no vi la jugada en cancha porque justo me había dado vuelta. Luego en televisión, vi que fue una entrada fuerte. Cuando un atacante defiende es peligroso porque no sabe marcar, no están habituados a hacer. Es una lástima. Tenemos que estar atentos a no cometer estos errores”.

U de Chile visitará a Deportes Antofagasta por la fecha 17 del Campeonato Nacional este domingo 10 de julio a las 15:00 horas.