Gallardo dispara contra arbitraje de Tobar tras eliminación de River Plate: “Cobras algo que no estás seguro que existe”

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, disparó con todo en contra del arbitraje encabezado por el chileno Roberto Tobar, luego de la eliminación del cuadro “Millonario” en octavos de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.

Y es que, tras un gol de Matías Suárez que significaba el 1-1 global, desde el VAR llamaron al réferi nacional para que viera una mano que invalidaba el tanto. Tobar quería cobrar el gol, pero frente a la insistencia del video arbitraje, finalmente terminó anulando la anotación.

Luego del encuentro, Gallardo realizó una clara crítica por la decisión del juez criollo. “Si realmente hay que buscar algo por buscar sin tener certeza de lo que se busca, o revisar sin tener certeza de lo que estás queriendo encontrar, ahí lamentablemente hay un dejo de injusticia total”, señaló.

“Es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio para cobrar algo que no estás seguro que existe, entonces eso claramente es una injusticia total”, recalcó el “Muñeco”.

El entrenador argentino se sintió afectado por el tanto anulado y mencionó que “no tengo muchas más cosas para decir porque no me sale otra cosa que hoy fuimos perjudicados por esa jugada, por ese fallo que no se ve, no hay claridad”.

Luego, Marcelo Gallardo volvió a lanzar dardos contra el desempeño del arbitraje que lideró Roberto Tobar. “El poco criterio que hay, de tanto parate, tanta revisión, tanto corte, le termina haciendo daño al fútbol porque se juega tan poco”, agregó.

“Hoy éramos nosotros los que necesitábamos el tiempo, pero mañana le pasa a otro. El no tener criterio para manejar esas cuestiones terminan dañando el espíritu del fútbol”, concluyó el técnico de River Plate.