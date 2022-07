Mauricio Isla no estará: la probable formación de Universidad Católica para la revancha con Sao Paulo

Tras la dura eliminación de Colo Colo, ahora es el turno de Universidad Católica para intentar seguir con vida en la Copa Sudamericana, en un duelo de revancha ante Sao Paulo donde el cuadro chileno está abajo en el marcador global por 4-2.

En la previa del encuentro, el técnico de la UC, Ariel Holan, no podrá contar con el flamante refuerzo del equipo, Mauricio Isla. A pesar de que el “Huaso” estaba en la lista de citados, finalmente no se sube al avión rumbo a Brasil y se convierte en baja sensible para enfrentar al elenco brasileño.

El conjunto precordillerano informó a través de un parte médico que el lateral derecho no podrá jugar producto de una contusión en una de sus piernas.

Por otro lado, Diego Valencia podría jugar su último partido como jugador “cruzado”, ya que se espera que tras el cotejo, el delantero pueda emprender vuelo a Italia para firmar en Salernitana, club de la Serie A que quiere contratar sus servicios.

De esta manera, la probable formación de la UC para saltar a la cancha brasileña es con Sebastián Pérez en el arco; Raimundo Rebolledo, Daniel González, Branco Ampuero y Alfonso Parot en defensa; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez en mediocampo, José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Diego Valencia en ataque.

Universidad Católica visitará a Sao Paulo este jueves 7 de julio por el duelo de revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana.