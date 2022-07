Unión Española confirmó que no venderá entradas a hinchas de la UC para el duelo de la jornada 17

Esta semana, Colo Colo y la Universidad Católica enfrentan los partidos de revancha por los 8vos de final de la Copa Sudamericana, y son los “cruzados” quienes están más complicados para seguir avanzando en el torneo.

Visitarán el próximo jueves a Sao Paulo en el Estadio Morumbi de la ciudad brasileña con la misión de revertir el 2-4 que les propinó el “tricolor” en el Estadio San Carlos de Apoquindo la semana pasada.

Sin embargo, en la precordillera los movimientos son varios: el pasado lunes presentaron a César Pinares como refuerzo, comenzó a sonar nuevamente el nombre de Nicolás Castillo para reemplazar a Diego Valencia y este martes despidieron a Diego Buonanotte que parte al fútbol peruano.

Pero las novedades no terminan ahí. Esto porque tras el duelo ante Sao Paulo por Copa Sudamericana, en Las Condes deberán concentrarse en su compromiso por la jornada 17 del Torneo Nacional ante la Unión Española, y lo deberán hacer pensando en no contar con su hinchada en las galerías.

Así lo adelantó el gerente general de los “hispanos”, Luis Baquedano, quien aseguró que no se venderán entradas para los fanáticos “cruzados” con miras al duelo del próximo lunes en el Estadio Santa Laura.

“No vamos a vender entradas a Universidad Católica, lo digo como gerente general. Yo tengo un jefe, y si el jefe ordena otra cosa… pero la instrucción que tengo de Jorge Segovia es que no se vende ninguna entrada a la gente de Universidad Católica”, dijo en conversación con “Independencia Hispana“.

El duelo entre Unión Española y la Universidad Católica cerrará la jornada 17 del Campeonato Nacional el próximo lunes 11 de julio desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura U-SEK, compromiso que será transmisión en vivo de ADN Deportes.

La jornada 17 con Unión Española y la UC como protagonistas

Viernes 8 de julio

20:00 hrs | O’Higgins vs Palestino | El Teniente

Sábado 9 de julio

15:00 | Curicó Unido vs Cobresal | La Granja

| La Granja 17:30 | Audax Italiano vs Huachipato | El Teniente

| El Teniente 20:00 | Coquimbo Unido vs Everton | Francisco Sánchez Rumoroso

Domingo 10 de julio

15:00 | Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile | Calvo y Bascuñán

| Calvo y Bascuñán 17:30 | Colo Colo vs Deportes La Serena | Monumental

| Monumental 20:00 | Unión La Calera vs Ñublense | Nicolás Chahuán Nazar

Lunes 11 de julio