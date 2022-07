En las próximas horas, Arturo Vidal dirá presente en Río de Janeiro para convertirse en nuevo refuerzo del Flamengo, club en el cual sellará su regreso a Sudamérica tras más de 15 años actuando en Europa.

Desde el fútbol chileno, uno que lo conoce bien mira con buenos ojos el retorno del “King” al continente. Claudio Borghi, quien lo dirigió en Colo Colo y en la selección chilena, aseguró que el volante nacional está para jugar en un grande sudamericano y no en un equipo con poco protagonismo en el Viejo Continente.

“Él no está hecho para un equipo de segunda línea en Europa”, declaró el “Bichi” en diálogo con AS, ante la opción del “Rey Arturo” en el Galatasaray de Turquía o el Olympique de Marsella de Francia.

En cuanto al arribo de Arturo Vidal en el Brasil, Borghi indicó que “Flamengo siempre tiene objetivos importantes y Sao Paulo también las tiene. Pero por todo lo que representa Flamengo, es una buena decisión, que vendría a ser el Boca de Argentina o el Colo Colo de Chile. Equipos importantes, muy populares y eso también ayuda”.

El ex DT de La Roja también se refirió al frustrado fichaje del mediocampista en Boca Juniors. “La situación es muy difícil en Argentina, con un dólar que no tiene techo, que no sabes cuándo va a bajar o cuándo va a subir. Por eso te digo, se pueden comprometer a pagarte, pero después la realidad te demuestra que no pueden”, señaló.

Por último, Claudio Borghi mostró su deseo por ver algún día al “King” con la camiseta del cuadro “Xeneize”. “Boca es un club maravilloso. Tengo la suerte de conocerlos a los dos clubes, en diferentes etapas por supuesto. Pero Boca es un club donde Vidal se hubiese sentido bárbaro y la gente lo hubiese idolatrado de una forma extraordinaria”, complementó.