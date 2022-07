Hernán Galíndez aterrizó en su país natal tras salir de la U: “Me di cuenta que quería más a Ecuador de lo que pensaba”

Durante la mañana de este domingo, Hernán Galíndez arribó a Ecuador luego de sellar su salida anticipada en U. de Chile, club en el cual le puso fin a un contrato que duraba hasta diciembre del 2023.

Al llegar a Quito, el arquero se pronunció en el aeropuerto y explicó su partida de la U. “Hice un acuerdo entre los dos clubes, hubo una compra por parte de Aucas, así que no llego como jugador libre, sino que Aucas me compró”, señaló en diálogo con el medio local Mundo Deportivo.

El ahora exportero azul llega al cuadro que dirige el reconocido entrenador venezolano César Farías. Al respecto, Galíndez afirmó que “hablé con el técnico, me llamó cuando yo aún estaba en Santiago todavía. Me gusta mucho el equipo que han armado, la forma de juego, el plantel competitivo y con compromiso, es un buen proyecto que me llama la atención y me ilusiona, trataré de ser un aporte”.

En cuanto a las razones para salir de de la U y volver a su país natal, el guardameta indicó que “extrañaba mucho acá y es un momento en el cual tengo que estar cerca del país, entendí eso. Estoy feliz de que haya podido suceder. Me di cuenta que quería más a Ecuador de lo que yo pensaba”.

Por último, Hernán Galíndez se refirió a la intranquilidad que tenía su familia en Chile. “Pasaron algunas cosas que son públicas, pero ya lo aclaré, prefiero no hablar de ese tema y centrarme en lo que viene, el presente, pensar en ser un buen aporte para el equipo”, concluyó.