Este viernes, Colo Colo igualó 1-1 ante Everton en un polémico partido por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. En el primer tiempo del encuentro, el mediocampista albo Esteban Pavez fue expulsado por una agresión en contra de un futbolista ruletero.

Cerca de los 25 minutos de la primera etapa, el exjugador del Cacique, Benjamín Berríos se enfrascó en una discusión con el volante, que lo golpeó con un pechazo mientras su equipo atacaba. El árbitro Felipe González recibió el llamado del VAR y tras la revisión de la jugada decidió expulsar a Pavez.

“Hice esa tontera, pero para mí no era expulsión. En ningún momento pensé que me iban a expulsar. Le dije (al árbitro) que no le pegué. Yo estoy parado y él (Berrios) me viene a chocar. Me calenté y reaccioné de una forma que no tengo que hacerlo, porque soy uno de los jugadores con más experiencia en el plantel”, manifestó Pavez a ADN Deportes.

Por otro lado, el mediocampista se refirió a la jugada en la que Matías Zaldivia tocó el balón con la mano y todo el plantel viñamarino exigió la pena máxima. “Uno es consciente que el VAR es medio extraño. Es absurdo que vayan a ver el posible penal de Zaldivia, si todos sabemos que si el jugador se barre y está con la mano pegada al pasto es imposible que sea penal”, cuestionó.

Por último, Esteban Pavez rescató la actuación del equipo pese a la desventaja numérica. “En lo personal quedo con una sensación triste, queríamos ganar para quedar primeros. Solamente destacar a mis compañeros, gran compromiso, metieron huevos y sacaron un buen resultado con dos jugadores menos“, concluyó.