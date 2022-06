Aníbal Mosa apuntó contra Alfredo Stöhwing: “Esperemos que se adapte rápidamente y entienda lo que es Colo Colo”

Este martes por la noche todo era felicidad en Colo Colo. El “popular” brindó un partidazo para sus hinchas y terminó venciendo con justicia a Internacional de Porto Alegre por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2022.

Desde el pitazo inicial los dirigidos de Gustavo Quinteros empezaron a imponer su autoridad en Macul. Con un fútbol vistoso y vertiginoso, Colo Colo venció al cuadro brasileño con goles de Juan Martín Lucero (12′) y Pablo Solari (54′).

Tras el encuentro y el 2-0 del “cacique”, llegó el momento de los análisis y en la salida del Estadio Monumental, Aníbal Mosa comentó que “estamos muy contentos, muy felices, fue un partido redondo. En ningún momento vimos que el equipo fue sobrepasado, creo que tuvimos el control del partido los 90 minutos así que feliz y contento por este equipo”, indicó.

Respecto a la ventaja sobre Internacional, Mosa aseguró que: “vas con dos goles de diferencia, así que creemos que vamos un poco más tranquilos, pero siempre con la preocupación de ir a jugar a Brasil. Sabemos que los brasileños en estos momentos te complica”, aseguró.

El respaldo de Mosa a Quinteros

Luego de que Alfredo Stöhwing, presidente de ByN, le ha bajado varias veces el perfil a la llegada de nuevo refuerzos a Macul, el ex mandamás del club aseguró que “lo he dicho varias veces, yo por lo menos estoy de acuerdo con llenar las dos plazas que está pidiendo Gustavo”.

“Creo que él ha sido un artífice del andamiaje de este equipo y él entiende en algunos momentos cuáles son las falencias que puede tener. Así que yo lo apoyo y esperemos poder encontrar los nombres, porque ustedes saben también que no es muy fácil traer jugadores a Colo Colo. Y la verdad de las cosas, traer por traer creo que no vale la pena”, complementó Aníbal Mosa.

También afirmó que “hay nombres en carpeta, eso lo está manejando ahí Daniel Morón, hay una comisión de fútbol que no ha funcionado mucho, que esperemos empiece a funcionar, hemos presionado… no lo sé, porque el presidente parece que no le da mucha importancia”.

“La comisión de fútbol tiene que tener una dinámica completamente diferente de lo que es la presidencia del club“, sostuvo Mosa.

Aníbal Mosa contra Alfredo Stöhwing

El empresario insistió en que “la agilidad que tiene que tener la comisión de fútbol, que se lo he hecho ver al presidente, se lo hecho ver de forma interna y a todo el directorio, la comisión de fútbol en ventanas de contratación se tienen que reunir todas las semanas”.

“Acá hay situaciones que se caen, que aparecen, candidatos que desaparecen. Entonces la comisión de fútbol tiene una dinámica completamente diferente y no puede ser guiada por el presidente, sino por personas que tengan conocimiento de fútbol y ellos verán cuándo se reúnen. Hoy día no tenemos esa posibilidad”, agregó Aníbal Mosa.

Directamente sobre Stöhwing, Mosa aseguró que “él no conoce la industria, la está conociendo ahora recién, así que esperemos que se adapte rápidamente y entienda lo que es Colo Colo. A mí me han consultado cuando ya están las cosas medias cocinadas y yo obviamente voy a dar siempre el apoyo y los votos que sean necesarios para mejorar el equipo”.

Finalmente, el empresario remarcó que “voy a apoyar a Gustavo Quinteros, confío plenamente en el criterio para armar equipo. Si él dice que necesitamos algún tipo de variante para darle un poquito más de holgura a este equipo, porque nosotros vemos de repente que cuando se nos cae Gil o Gabi Costa, se viene el equipo abajo”.