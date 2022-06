Mauricio Isla en su arribo la UC: “Conmigo no sé si suba tanto el nivel del fútbol chileno como cuando vuelva Sánchez, Vidal o Bravo”

Mauricio Isla fue presentado este jueves como flamante refuerzo de Universidad Católica. El “Huaso” posó con la camiseta de la UC y entregó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador “cruzado”.

Sobre sus motivaciones para volver a San Carlos, el zaguero apuntó a su familia y su formación en el club. “Tenía la necesidad de estar con mi familia, cerca de mis hijas, que estén en el estadio y cuando termine de jugar, en los momentos buenos y malos. Además, volver al club que me hizo crecer. Quiero tratar de pagar lo que hicieron durante 10 años conmigo”, indicó.

“Necesitaba jugar en el fútbol chileno. Vengo a ayudar a la UC y también que me ayuden, porque no conozco claramente lo que es el fútbol chileno, pero sí lo he visto cuando estuve en Europa y Brasil”, señaló en cuanto a su inexperiencia en el balompié nacional.

Pese a su gran carrera, el defensa de La Roja aseguró que “conmigo no sé si subirá tanto el nivel del fútbol chileno como cuando vuelva Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Claudio Bravo. Ojalá cuando termine mi contrato con la UC, se hable de que fui un jugador de jerarquía y que ayudé mucho al club”.

En relación a sus deseos por levantar títulos con los “Cruzados”, Mauricio Isla afirmó que “quiero salir campeón acá, aún tenemos chances de salir campeón en el campeonato. Ha pasado que te sacan 10 o 12 puntos y aún así puedes lograrlo”.

De cara al duelo por Copa Sudamericana contra Sao Paulo, el “Huaso” agregó que “es un equipo fuerte, que tiene jugadores de trayectoria, pero no es difícil. Recuerdo cuando vine con Flamengo acá, Católica hizo un gran partido, nos tuvieron ahí. Hay que tratar de no cometer errores para lograr lo que queremos: llegar a la final”.

Por último, Isla se refirió a un futuro regreso de otras figuras de la Generación Dorada como Sánchez, Medel, Bravo y Vidal. “No he hablado con ellos ni les he preguntado cuándo van a volver a Chile. Ellos ya tienen un currículum gigante en el fútbol chileno y es difícil saber si van a volver o no. Esperemos tenerlos pronto, para mí sería lindo jugar contra ellos o tenerlos de compañeros”, concluyó.