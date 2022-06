Paul Pogba regresará a la Juventus. Al terminar la temporada, el mediocampista francés finalizó su contrato con el Manchester United, cuadro al que llegó en 2016 proveniente de la “Vecchia Signora”, en un traspaso que significó un desembolso cercano a los 105 millones de euros por parte de los “Red Devils”.

Ahora, el futbolista de 29 años está listo para volver al equipo de Turín en un fichaje que no significará un desgaste económico para el club, ya que el jugador llega con el pase en su poder. En 2012, Pogba llegó por primera vez a la escuadra bianconera, luego de quedar libre -coincidentemente- del Manchester United.

Según informó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el representante del francés alcanzó un acuerdo con la dirigencia de la Juventus para sellar su regreso.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. 🚨⚪️⚫️ #Juve

Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago – now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022