Diego López y la posible salida de Hernán Galíndez: “A mí nunca me lo ha dicho y al club tampoco”

Diego López, entrenador de la U de Chile, habló este viernes en conferencia de prensa y uno de los principales temas que abordó fue la situación del arquero Hernán Galíndez, quien podría salir de la U de manera anticipada.

Ante esta posible salida del portero, el técnico azul dejó en claro que “Hernán a mí nunca me lo ha comunicado y creo que al club tampoco. Sí él me lo hubiera dicho, yo lo podría decir aquí hoy, pero como no hablé nada de esas cosas con él, es un jugador más que tenemos nosotros”.

Según confirmó su representante, Galíndez planea dejar a la U por un tema familiar. Sobre esta situación, López indicó: “No es que no me interese, pero son cosas extra futbolísticas y acá yo vengo a hablar del partido de Copa Chile. Prefiero eso”.

“Si hay otras preguntas sobre Galíndez, él nunca me ha dicho que quiere salir del club. Ha entrenado a la par de sus compañeros”, sostuvo el uruguayo.

Por último, Diego López reconoció que el agente de Hernán Galíndez es quien está viendo la situación con la dirigencia. “Sé que vino su representante y está hablando con el club. Pero yo no me puedo poner cosas en la cabeza si es que pasará esto o lo otro. En estos momentos el jugador está entrenando bien. Tiene el respaldo del club y del cuerpo técnico”, concluyó.